Geschenke zum Fest sind nicht alles: Eine Reise mit Santa Claus

Von: Bettina Görlitzer

Teilen

Der Gospelchor Risecorn freut sich, wieder ein Weihnachtskonzert anbieten zu können. © Görlitzer, Bettina

„You better watch out! Santa Claus is coming to town” – unter diesem Motto lädt der Gospelchor Risecorn zu seinem ersten Konzert seit fast drei Jahren ein. Am Mittwoch, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr soll es in der Kirche Oberrahmede weihnachtlich werden.

Lüdenscheid – Die Sänger und Sängerinnen versprechen ihren Zuhörern eine musikalische Reise durch bekannte und neue Lieder, die auf Weihnachten einstimmen.

Für den Gospelchor, der wie fast alle Chöre in den vergangenen zwei Jahren auf viele öffentliche Auftritte verzichten musste, ist es eine besondere Freude, wieder ein Konzert geben zu dürfen, heißt es in der Einladung. Im Laufe des Jahres gestaltete Risecorn zwar bereits zwei Gospelgottesdienste – zuletzt auf dem Lüdenscheider Stadtfest, ein Konzert sei in Anbetracht der langen pandemiebedingten Auszeit für den Chor aber ein besonderes Highlight.

Auf dem Programm stehen besinnliche Lieder wie „Oh holy night“, „The first Noel“ oder „Ich steh an deiner Krippen hier“, die laut Risecorn, zu Weihnachten nicht fehlen dürfen.

Klassiker und besinnliche Lieder

Das Repertoire soll aber auch durch mitreißende Weihnachtsklassiker, wie zum Beispiel „Santa Claus is coming to town“, ergänzt werden, das auf ironische Weise deutlich machen soll, dass Geschenke zum Fest nicht alles sind. Und bei „Jingle Bells“ werden sollen die Weihnachtsglocken musikalisch zum Klingen gebracht werden.



Helmut Jost, Chorleiter von Risecorn, wird den Chor nicht nur musikalisch begleiten, sondern auch als Moderator durch den Abend führen. Einlass zu dem Konzert ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mitsingen ist erwünscht, betont der Chor in der Einladung.