Volles Haus beim Jubiläumskonzert im MK

Von: Björn Othlinghaus

Die Schweizer Sängerin Anja Lehmann ist mit dem Chor Living Gospel seit seinem Bestehen eng verbunden. © Björn Othlinghaus

Seit 20 Jahren steht der Schalksmühler Gospelchor Living Gospel für Musik, die Einkehr und Besinnung, aber auch feiern und singen im Namen Gottes verspricht. Seine Wurzeln hat der Chor zwar in der Freien Evangelischen Gemeinde Schalksmühle an der Jägerstraße, aber die rund 50 Sängerinnen und Sänger sind auch außerhalb der Volmegemeinde längst bestens bekannt.

Lüdenscheid - Dementsprechend konnte sich auch die Apostelkirchengemeinde Bierbaum am Samstag beim Jubiläumskonzert des Chores über ein volles Haus freuen. Satte drei Stunden lang begeisterte der Chor mit populären Gospelstücken und christlichen Songs sowie weniger bekannten, aber dennoch inspirierenden Werken der christlichen Musik.

Unter der Leitung von Eberhard Rink (Piano, Chorleitung) und in Begleitung der beiden Musiker Micha Lorenz (Gitarren) und Michael Strunk (Percussion) sowie als Special Guest der Schweizer Sängerin christlicher Popmusik Anja Lehmann, die dem Chor in den letzten zwei Jahrzehnten immer wieder als Gesangssolistin zur Seite stand, präsentierten die Sänger ein begeisterndes Musikprogramm, bei dem mitsingen und feiern ausdrücklich erwünscht waren.

Neben bekannten und beliebten Gospelstücken, die unter anderem in einem Medley zusammengefasst wurden, das Klassiker wie „Amen“, „Down By The Riverside“ oder „Oh Happy Day“ enthielt, waren auch moderne christliche Popsongs im Programm vertreten, darunter „Soon And Very Soon“ und „You Are My Savior“.

Der Chor Living Gospel hat seine Wurzeln in der Freien Evanglischen Gemeinde Schalksmühle. © Björn Othlinghaus

Bei „Akekho Ofana No Jesu“ handelt es sich dagegen um ein afrikanisches Traditional, das unter anderem durch den amerikanischen Gospel-Sänger und Pastor Donnie McClurkin bekannt wurde. Mit dem rhythmischen Song regte der Chor sein Publikum zum Mitklatschen an.



Aus der Feder von Bob Dylan stammt „Make You Feel My Love“ – das Bluesrock-Stück wurde jedoch überwiegend durch Coverversionen anderer Künstler bekannt, unter anderem von Adele. Sängerin Anja Lehmann interpretierte schließlich nicht nur auf intensive Weise den Song „When You Believe“ aus dem Musical „The Prince Of Egypt“, sondern brachte auch das eine oder andere Lied aus ihrem aktuellen Album „Liebe bleibt“ mit, unter anderem „Sie bleibt für immer“.

Nach lang anhaltendem Applaus legte der Chor noch einige Zugaben nach, darunter der Gospel „Halleluja, Salvation And Glory“ und das Segenslied „Gott stärke dich“.