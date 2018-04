SPD will Kampf gegen Müll forcieren

Die Vermüllung der Wertstoffsammelstellen nimmt immer mehr zu, meint die SPD und will gezielt dagegen vorgehen.

Lüdenscheid - „Untragbar“ seien nach den Feiertagen die Zustände an den Wertstoffsammelstellen gewesen, meint SPD-Ratsherr Gordan Dudas.

Sperrmüll sei dort einfach abgelagert worden. Dies sei kein Vorwurf an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der tue alles, was in seinen Kräften stehe. Es gehe um einige wenige unbelehrbare Bürger, denen das offensichtlich egal sei.

Dudas bekräftigte daher erneut, wie wichtig es sei, ein Konzept zu entwickeln, um die Vermüllung in der Stadt zu stoppen und die Ursachen zu bekämpfen. Wie berichtet, will die SPD in den kommenden Monaten ein ganzheitliches Konzept erarbeiten, um die Situation in der Stadt zu verbessern.

Dabei wolle man mit dem STL dessen Arbeit optimieren, aber auch die Bürger mit ins Boot holen – sei es beispielsweise durch die Übernahme von Patenschaften für Gehwege, Aufklärung oder einen Schnellmeldedienst per App. „Natürlich müssen auch Sanktionen verhängt werden, wenn die Verursacher gefunden werden. All das ist dringender als je zuvor.“

Seine Parteikollegin Verena Kasperek meldete sich ebenfalls bei den LN, nachdem sie an der völlig zugemüllten Wertstoffsammelstelle an der Germanenstraße vorbeigekommen war. „Es müssen Überwachungen her und drastische Sanktionen verhängt werden. Der STL braucht auch mehr Stellen, um genügend Personal vorhalten zu können.“

So gehe das auf jeden Fall nicht weiter. Vor drei Jahren sei das noch nicht so schlimm gewesen. Die Regellosigkeit in der Mitte der Gesellschaft nehme zu, meinte sie.