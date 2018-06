Gordan Dudas im Vorstand der NRW-SPD

Lüdenscheid - Der SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas (47) ist Mitglied des neuen Landesvorstandes seiner Partei.

Wie Unterbezirks-Geschäftsführer Thomas Dahlmann mitteilt, kandidierte Dudas am Wochenende in Bochum zum ersten Mal für einen Sitz in der NRW-Parteispitze und war direkt erfolgreich.



Der Lüdenscheider ist in der dritten Legislaturperiode Mitglied des Landtages, fungiert als Ratsherr in der Kreisstadt und ist Vorsitzender der SPD im Märkischen Kreis. Künftig wird er zudem als Beisitzer im neuen Vorstand der NRW-SPD tätig sein. Nach der Wahl durch die Delegierten in Bochum sagte Dudas unter anderem: „In unserem neuen Führungs-Team werde ich daran mitarbeiten, unsere Partei konsequent zu erneuern und damit unser Land voranzubringen. Zukunft gestalten darf keine Worthülse sein, vielmehr werden wir uns für die Gestaltung der Arbeits- und Lebensverhältnisse gerade im Zuge der Digitalisierung einsetzen.“

Die SPD müsse Perspektiven schaffen und Ängste nehmen. „Nur so können wir verloren gegangenes Vertrauen wiedergewinnen und das Leben der Menschen in ganz NRW, aber auch in unserer Region verbessern.“ Dazu zähle „ein starker Sozialstaat ebenso wie gerechtere Verteilung unseres Wohlstands“, so Gordan Dudas.