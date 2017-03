Google verkauft Keyword an Systemgerüstbau

In seiner Lager- und Fahrzeughalle bereiten sich die Männer vom Gerüstbau Matschulat auf die Einsätze vor.

Lüdenscheid - Es ist egal, ob Gerüstbauer Thomas Matschulat seinen eigenen Namen in den Computer eintippt, die Bezeichnung seines Geschäfts oder sogar Vor- und Nachnamen seiner Mutter oder anderer Matschulats – ganz oben in der Ergebnisliste der Suchmaschine Google landet der Handwerker nie. Das liegt daran, dass sein einziger örtlicher Mitbewerber, die Firma Systemgerüstbau Lüdenscheid, die Suchroboter im Internet mit dem Schlüsselwort „Matschulat“ auf die eigene Seite dirigiert. Für Juristen ein heikles Thema.

Thomas Matschulats Rechtsanwalt Martin Cordt sieht mindestens einen Verstoß gegen das Namensrecht und will die Sache prüfen und notfalls gerichtlich klären lassen. Denn im Paragraph 12 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) heißt es: „Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.“

Doch der Tatbestand, dessen der Konkurrent sich verdächtig macht, kann nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 11. Juli 2013 außerdem als „irreführende Werbung“ gewertet werden (Aktenzeichen C-657/11).

Vertragsstrafe

Denn der Gerüstbauer aus Brügge befürchtet durch den Erfindungsreichtum des Gerüstbauers von der Nottebohmstraße wirtschaftliche Nachteile, wenn potenzielle Kunden ihn im Internet gezielt ansteuern, aber zuerst mal auf der Homepage des Mitbewerbers landen.

Ob Thomas Matschulat dadurch tatsächlich einen wirtschaftlichen Schaden erleidet und wie hoch der ist, lässt sich nach Worten Martin Cordts nicht beziffern. Trotzdem arbeiten Juristen mit Zahlen, wenn es darum geht, einen Gegner unter Druck zu setzen. Wie der Rechtsanwalt sagt, werde er die Systemgerüstbau auffordern, wegen unlauteren Wettbewerbs eine schriftliche Unterlassungserklärung abzugeben. „Wenn die Gegenseite das unterschreibt und trotzdem mit dem Namen meines Mandanten arbeitet, wird eine Vertragsstrafe ab 50 000 Euro fällig.“ Gibt die Gegenseite die Erklärung nicht ab, muss sich ein Gericht mit dem Fall befassen – und wird sich aller Voraussicht nach an dem EuGH-Urteil orientieren.

Gerüstbauer Matschulat sagt, er wisse, dass die Branche hart umkämpft ist und die Methoden im Wettbewerb beinhart geworden sind. „Aber am liebsten möchte ich einfach meine Ruhe haben und in Frieden meiner Arbeit nachgehen. Es ist traurig, dass es jemand nötig hat, solche Tricks anzuwenden.“

„Hoch erfreulich“

Im Büro der Firma Systemgerüstbau an der Nottebohmstraße bezeichnet eine Mitarbeiterin die Tatsache, dass der örtliche Konkurrent immer nur auf Platz zwei der Ergebnislisten auftaucht, im LN-Gespräch spontan als „für uns hoch erfreulich“. Aus den Reihen der Geschäftsleitung war bis Redaktionsschluss jedoch keine Stellungnahme zu bekommen.