Es windet von Nord, Nordost, still in Ostost, Südost, Ostwestfalen

Lüdenscheid - Der Bochumer Jason Bartsch präsentierte maschinengewehrartig und aus dem Gedächtnis heraus beim Poetry Slam „World of Wordcraft“ seine Geschichten, darunter ein aberwitzig kommentiertes Slapstick-Golfturnier in „Hassloch an der Kimme“. Nachfolgend der Text:

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer vor den Fernsehern zuhause, wir sind live beim ASL Grand Cup in Hassloch an der Kimme, wo sich gestern bereits alle berühmten Golfspieler für das heutige Finale qualifiziert hatten, nämlich Tiger Woods ... Punkt. Die Witterung am heutigen Tage ist mittelmäßig, es ist diesig und windet von Nord, Nordost, Nordnordost, still in Ostost, Südost, Ostnord, laut in Südsüd, Westost, Südsüd, WestNordOst, Ostwestfalen, Regen aus Westernhagen, prima Wolken aus Primel rechts der Pegnitz, ebnet’s eben jetzt den Weg für ein flatterndes Fairways an der Seite, weit und breit keine verschleißten Weiden, alles leicht bereisbar, schneisig und gleichheitlich, das ist Golf vom Feinsten, meine Damen und Herren.

Und wir schalten jetzt live zu Loch 7, hehehe: Loch, wo Jonathan Klingelklangel Bellybutton BreaktheLaw Megatron McOberhausen gerade seinen ersten Hit direkt auf dem Grün platziert hat, man erkennt ihn an der cyanblau-ockerfarben gestreiften Bommelmütze und den Schneisen, die sein Rollstuhl im Rasen hinterlässt, wir sehen ihn jetzt wie er ausholt und den Schläger noch mal absetzt und neu platziert, jetzt schüttelt er sich noch einmal die Arme aus, setzt zum Schlag an und rückt sich in seinem Sitz noch mal zurecht. Jetzt, sehr spannend, er wechselt noch einmal den Schläger und nimmt stattdessen einen zusammengebundenen Flamingo, dessen Schnabel mehr Reibung erzeugt und den Ball zusätzlich mit Hilfe von kinetischer Energie in das Loch schneiden kann, was ihn von einem herkömmlichen Schläger unterscheidet, hihihi Scheide, aber der Flamingo scheint sich zu wehren und pickt um sich, die Flügel verfangen sich in den Speichen.

Sehr schwierig hier für Jonathan Klingelklangel Bellybutton BreaktheLew Megatron McOberhausen, dessen wohl größte Fähigkeit eigentlich darin besteht, die Ruhe zu bewahren, weswegen man ihn in Spanien auch El Tranquillo Klingelklangel nennt und in Russland gerne auch Tom. Doch hier reißt er dem Flamingo am Fuß, da dieser immer wieder einklappt, plötzlich hat der Flamingo zwei Boxhandschuhe an den Füßen und prügelt auf Jonathan Klingelklangel ein, also einen Behinderten hauen, das geht ja nun nicht.

Wir schalten in der Zeit mal rüber zu Loch 6, hihihi: Sex, wo Tiger Woods gerade durch einen brennenden Reifen springt, laut brüllt und Ausschau nach einer Antilope hält, vielleicht schauen wir lieber erst mal zu Loch 1, wo gerade Georg Fernando Sanchez de la Manana sein Glück auf dem sogenannten Grün versucht. Grün, weil es die Farbe der Hoffnung ist, die hier den Spielern und Spielerinnen die Illusion geben soll, dass Golf ein relevanter Sport sei. Wir zoomen jetzt etwas näher heran. Der Ball von der Firma Siemens ruht auf den grünenden Halmen, die sich wie Halden im Wald als kalter Asphalt einen Spalt breit öffnen. Mananas Ziel ist der Birdie, eine Miniaturversion von Woodpecker neben der Fahne. Jetzt kommt es darauf an, Ruhe zu bewahren und langsam - vor allem für Sie, liebe Zuschauer vor den Fernsehern zuhause - den Ball genau zu streichen und damit die Niceness in ihre Augenmuschis hineinzusplashen, so weit mein way of talk.

Der Ball zieht eine gerade Linie. Manana dreht sich zur Kamera, zuppelt seinen Schnurrbart zurecht und ruft: I bims, der neue Erstplatzierte. Er steigt in das offizielle Sponsorenfahrzeug, den VW ... Polo und fährt zu Loch 6, wo sich Tiger Woods gerade fest verwurzelt auf beiden Beinen im Wind treiben lässt. An dieser Stelle sei es erlaubt, ein wenig über die Geschichte des Golfsports zu verlieren. Golf, 1845 erfunden von Lord Golf ist ein Spiel, das - wie sie wissen - darauf basiert, sehr sehr reich zu sein und dabei niemanden zu interessieren. Golf wird mit sehr vielen Schlägern gespielt, die man - ohne dass es etwas bringt - häufig wechselt, um zu zeigen, wie viele man sich davon leisten kann.

Am Ende gewinnt derjenige, der am längsten über den Schlag nachdenken muss, Rekordweltmeister Jonathan Groe steht bereits seit 23 Jahren in Sydney und wartet auf den richtigen Wind. Begleitet werden die Golfspieler von sogenannten Sklaven, die ihnen die Taschen hinterhertragen und dabei meist minderjährig sind. Im Gegenzug dazu dürfen sie beim Sektempfang dabeistehen und auch mal an einer Rolex riechen.

Oh, meine Damen und Herren, ich höre gerade, dass es auf Loch 7 eine Entscheidung gegeben hat. Der Flamingo wurde ausgeschaltet und Jonathan Klingelklangel, der auf der Pressekonferenz letzte Woche sagte, dass ihn am Golfspiele am meisten reize, dass hier wirklich jeder ein Handicap hat, geht hier mit einem Albatros oder auch einem Triple Eagle direkt wieder in Führung und setzt sich damit in der World Cup Series ein weiteres Stückchen von seinen Kollegen ab. Der Greenkeeper fährt den Trolley jetzt über den Hügel, der als Sinnbild der aztekischen Baukunst gilt, leicht erhellt hier von einer Sternschnuppe, die sehr verdächtig nach einem Springreit-Pferd aussah, wir geben einmal zu Tiger Woods, der jetzt vor der letzten Herausforderung steht, dem sogenannte Massive Putt. Und der Ball läuft gut an, über das Grün, hinter dem feuerspeienden Plastikdrachen rechts, dann eine scharfe Geradeaus-Kurve direkt in die Windmühle des Todes, die bodenlos groß einen Stoß ob des rosenroten Verbots der bemoosten Loszone von hinten nimmt, hihi von hinten, keine Zeit für solche Späße. Der Spielball bewegt sich jetzt diametral zur T-Linie, ein grandioser Grind kurz vor dem Ziel und es passt! Das Publikum ist außer sich und öffnet sogar die Augen, eine Person applaudiert, wird aber sofort von der Security zurechtgewiesen. Auch Tiger Woods, in einer Welle der Euphorie, nickt voller Ektase ein einziges Mal, die Stimmung kocht, sogar Kristen Stewart sitzt im Publikum und guckt, wie sie immer guckt. Ein famoser Golfabend neigt sich dem Ende zu und damit gebe ich ab an die Tagesschau, heute mit spannenden Themen, bestimmt ist wieder irgendwo Krieg, aber all das steht im Schatten dieser hervorragenden Laune hier in Hassloch an der Kimme, wo wir jetzt noch einmal die Bilder zeigen, wo sich im leisen Reigen der weiten Weiden die freien Seiten der Weitsicht zeigen. Schalten sie wieder ein, wenn es heißt: Golf. Vielen Dank und auf Wiedersehen!