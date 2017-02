Henrike Klehr gewinnt Poetry Slam im Kulturhaus

Lüdenscheid - Die Herren mussten beim Poetry Slam im Kulturhaus Federn lassen: Siegerin eines Finales mit drei punktgleichen Teilnehmern wurde Henrike Klehr.

Sie erhielt als Trophäe die „Goldene Feder“ und auch ihr Ticket fürs Saisonfinale des Poetry Slam im November. Artig bedankte sich Klehr beim Publikum, forderte es lachend zu „drei Sekunden Applaus für den Moderator, der mich so krass beleidigt hat“ auf.

Vorgeschichte des Schlagabtauschs: Klehr hatte über „alte Säcke“ wie Marian Heuser gestichelt und der keilte zurück, ätzte, Henrike Klehr sei „gerade mal 18 Jahre alt und sieht schon so verbraucht aus wie der Rest...“

+ Siegerin Henrike Klehr © Ulf Schwager

Höchst unterschiedliche Charaktere hatte Heuser ins Rennen geschickt und damit richtig gelegen. Sechs Teilnehmer waren gestartet. Johannes Flöhrs „Rede an die Situation“, gespickt mit Stereotypen, verdrehten Redewendungen und kabarettistischem Anwurf, kam gut an. Der Werdohler Henrik Galla aus dem „Neukölln des Sauerlandes“ trieb sich bei seinem ersten Slam in der Welt der Fußballfans herum.