Goldene Ecke: Leser erkennen Ort auf historischem Foto

Von: Susanne Kornau

Um Platz zu schaffen fürs Parken wurden im Zuge der ersten großen Altstadtsanierung 1964/65 auch 26 Häuser rund um die „Goldene Ecke“ abgerissen. Der Blickwinkel entspricht in etwa dem des historischen Bildes. © Cedric Nougrigat

Auf unsere Leser ist Verlass: Zum Wochenauftakt widmeten wir der Altstadt eine Bilderseite aus dem Fundus des Fotografen Walter Frebel (1916-2008). Vor allem ein Bild gab Rätsel auf.

Lüdenscheid - Viele rätselten mit, einige gaben entscheidende Hinweise: Der Schriftzug „Glas Lacke Tapeten Linoleum“ mit dem Namen „Handwerk“ dazwischen ließ Peter Sasse (77), Werkzeugmacher und alter Lüdenscheider, „auf die Ecke bei Bonneval“ tippen. Heute stünde der Fotograf demnach auf der Kreuzung Grabenstraße/Freiherr-vom-Stein-Straße, dort, wo an der Parkpaletten-Ecke ein Taxi-Stand war. Peter Sasse ist auch aufgefallen, dass ein weiteres Bild auf der Fotoseite auf dem „Handwerk“-Foto im Hintergrund rechts zu erahnen ist.

Diese alte Aufnahme des Fotografen Walter Frebel lässt sich nicht mehr auf Anhieb zuordnen. Deshalb baten wir unsere Leser um Hilfe - mit Erfolg. © Walter Frebel

Wolf Reiner Cassel ist der Blick ebenfalls vertraut. Er ist unweit der alten Häuser an der Grabenstraße aufgewachsen: „Ich hab’ gegenüber gewohnt und immer da draufgeguckt“, erzählt er: „Da, wo ‘Handwerk’ draufsteht, war das alte Backhaus der Bäckerei Assmann. Die hatte ihr Geschäft in der Kommandantenstraße. Als deren Königswinterer Backofen irgendwann eingefallen ist, musste Assmann auf andere Backstuben ausweichen. Malermeister Handwerk habe an der Goldenen Ecke gewohnt; dessen Bruder, erinnert sich Cassel, sei Dachdecker gewesen und habe in der Freiherr-vom-Stein-Straße gewohnt. Das Gebäude sei als Lager genutzt worden: „Da hat keiner drin gewohnt.“ Auf der Parkfläche davor ist rechts noch ein Motorrad zu sehen. An manche Anekdote über den kleinen Bäckermeister, der täglich sein voll beladenes Blech auf dem Kopf über die Straße in den Laden trug, erinnert er sich noch gut.

1964/65 viele Häuser abgerissen

Gemeldet hat sich auch Rainer Handwerk, 1948 in Lüdenscheid geboren und heute in Baden-Württemberg lebend. Vater Reinhold, Maler und Tapezierer, wohnte mit Frau und Sohn im Haus Goldene Ecke 4. Kurz nach dem Krieg, aus der Gefangenschaft kommend, eröffnete er sein Geschäft. Die Oma, erinnert sich Rainer Handwerk, habe in der Freiherr-vom-Stein-Straße gewohnt – alles nah beieinander. Dass sich das Bild längst grundlegend geändert hat, hat er bei gelegentlichen Lüdenscheid-Besuchen festgestellt: „Man kann da nicht hingehen, ohne zu heulen“, sagt er heute.



Von ihm kam auch der Hinweis auf eine LN-Veröffentlichung vom 9. Februar 1965. Gerade waren die restlichen der 26 von der Stadt erworbenen und für den Abriss vorgesehenen Altstadthäuser zwischen Kommandanten- und Grabenstraße, Freiherr-vom-Stein-Straße und Dom-Gasse „niedergelegt“ worden. Heimatforscher Alfred Dietrich Rahmede nennt in seinem geschichtlichen Rückblick auf die verwinkelte Bebauung rund um die „Goldene Ecke“ den Abbruch im südlichen Altstadt-Ring eine „Notwendigkeit“: „Damit ist dem dringenden Bedürfnis nach Parkplätzen in der Innenstadt wenigstens zum Teil Genüge getan.“ Von Bedauern keine Spur: „Zudem hatten die alten, zum Teil verwahrlosten Häuser keinen baugeschichtlichen Wert.“ Heute denkt das so mancher von der Parkpalette, die längst als Fremdkörper und Bausünde gilt.