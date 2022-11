Görtz-Filiale im Stern-Center soll 2023 schließen

Von: Fabian Paffendorf

„Görtz 17“ im Stern-Center soll Ende Februar 2023 schließen. © Nourigat

Ein weiterer langjähriger Mieter verlässt offenbar im kommenden Jahr das Stern-Center. Im Zuge eines Konzern-Sanierungsverfahrens will der Schuhhändler Görtz Ende Februar 2023 die Filiale in Lüdenscheid aufgeben.



Lüdenscheid - Gestiegene Energiekosten und die Inflation hätten laut der Görtz-Gruppe dazu geführt, dass sich in den vergangenen Monaten eine anhaltende Kaufzurückhaltung bei der Kundschaft eingestellt habe. Die Konsequenz: Die Unternehmensgruppe, die mit rund 160 Filialen in Deutschland und Österreich vertreten ist, hat massive Umsatzrückgänge zu verzeichnen. Als Folge dessen hat die Muttergesellschaft, die Ludwig Görtz GmbH, bereits am 6. September beim Amtsgericht Hamburg einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens für die beiden operativen Tochterunternehmen Görtz Retail GmbH und Görtz Logistik GmbH gestellt.

„Im Rahmen des gerichtlichen Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung sieht Görtz sich jetzt gezwungen, erste Mietverträge zu kündigen. Das betrifft leider auch die Filiale in Lüdenscheid, Wilhelmstraße 33, die aller Voraussicht nach zum 28. Februar 2023 schließen muss“, heißt es dazu vonseiten der Dictum Media GmbH, die die Öffentlichkeitsarbeit des Schuhändlers übernommen hat. Laut deren Medienberater Harald Kettenbach sei eine Schließung unprofitabler Stores der Gruppe alternativlos, um die Sanierungschancen von Görtz nicht zu gefährden. Darüber, wie viele Mitarbeiter am Lüdenscheider Standort von der Schließung betroffen sein werden, macht Kettenbach keinerlei Angaben.

Stern-Center-Manager spricht von laufenden Gesprächen

Auch Stern-Center-Manager Daniel Dalsasso will sich auf Anfrage unserer Redaktion hin nicht näher zum drohenden Leerstand des Ladenlokals äußern. Ebenso möchte Dalsasso keine Auskunft darüber geben, in wie weit die Suche nach einem Nachmieter für die wohl frei werdende Verkaufsfläche fortgeschritten ist. „Wir führen derzeit überaus positive Gespräche, aber solange sich noch alles ändern kann, werden wir vorauseilend nichts kommunizieren“, so Dalsasso. Solange die Tinte unter Verträgen nicht trocken sei, wolle man vonseiten des Centers kein Statement abgeben. Aber auch Modehändler Brax verlässt bald das Stern-Center. So weisen Schildern in den Schaufenstern auf eine baldige Schließung der Lüdenscheider Filiale im Center hin.