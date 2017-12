Görner und Singer kommen mit Konzertwalzern ins Kulturhaus

Lüdenscheid - Die Musik als Spiegel gesellschaftlicher Umbrüche – das ist das Thema, das den Rezitator Lutz Görner für das aktuelle Konzertprogramm inspiriert hat, das er gemeinsam mit Pianistin Nadia Singer präsentiert. Am Samstag, 20. Januar, kommen sie damit ins Lüdenscheider Kulturhaus. Ab 18 Uhr geht es um französische Konzertwalzer verschiedener Komponisten aus den Jahren 1819 bis 1920.

Beide freuen sich auf ihr erneutes Gastspiel in Lüdenscheid, wie sie beim Besuch in der LN-Redaktion verrieten. Dort sprachen sie über die Herausforderung, mit dem Konzertwalzer ein musikalisches Thema in den Fokus zu rücken. Nach sechs Programmen, die sich mit Musik und Texten jeweils mit einem Komponisten aus dem „Kosmos Liszt“ befassten, sei es Zeit gewesen für ein vorläufiges Resümee, erklärte Görner. Berühmte Werke bekannter Komponisten, wieder aus dem „Kosmos Liszt“, haben sie ausgewählt: Weber, Berlioz, Meyerbeer, Chopin, Liszt, Gounod, Debussy und Ravel.

Von der Revolution bis zum Ersten Weltkrieg

Nadia Singer sagt, mit diesem Walzerprogramm sei sie in ihrem Können noch eine Stufe weitergekommen. Die besondere Herausforderung bei vielen langen und schwierigen Stücken sei es, die Spannung sowohl körperlich als auch geistig zu halten. Die Augen der 26-jährigen Pianistin strahlen, wenn sie erzählt, dass „La Valse“ von Ravel zu den drei schwierigsten Stücken überhaupt zählt, die sie in bisher 23 Jahren auf dem Klavier gespielt hat.

Daher werde an diesem Abend im Gegensatz zu den bisherigen Programmen die Musik im Mittelpunkt stehen: „Ein Drittel Görner und zwei Drittel Singer“, kündigt Lutz Görner an. Er wird die musikalische Zeitreise moderieren und erläutern, wie die Werke die Veränderungen ihrer Zeit spiegelten, angefangen mit der Erfindung des Konzertwalzers mit seiner besonderen Form aus Vorspiel, Hauptteil und Nachspiel im Umfeld der Französischen Revolution. Durch die Einführung des Paartanzes sei er selbst revolutionär gewesen.

Görner ist fasziniert, wie die Komponisten durch ihre Musik ihre jeweilige Zeit schilderten: Die Julirevolution 1830, die Revolution 1848, der Vorabend des deutsch-französischen Krieges, der Impressionismus und schließlich die Zerstörung Europas und der Kunst auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges. Wie sich alles das in der Musik der Romantik spiegelt, sollen die Zuhörer erleben. Görner zitiert Liszt: „Die Welt steht nicht still, wie sollte da die Kunst still stehen.“

Und auch für Lutz Görner und Nadia Singer geht es weiter mit dem „Kosmos Liszt“: Die nächsten beiden Programme stehen bereits, das dritte ist in Vorbereitung – dann wieder jeweils mit einem Komponisten im Fokus: Wagner, Schumann, Brahms.

Für die Veranstaltung gibt es Karten im Vorverkauf für 26,40 Euro zuzüglich Gebühr im LN Ticketshop oder ab Dienstag auch wieder an der Theaterkasse des Kulturhauses.