Glückstag für Lisa Jürgens: BSV-Jungschützenkönigin und Fachabi bestanden

+ © Messy Lisa Jürgens (Mitte) heißt die neue Jungschützenkönigin der Bürger-Schützen. Anne-Sophie Rhein sicherte sich die Krone, Jonas Vogel den Apfel. © Messy

Lüdenscheid - Das war wahrlich ein Glückstag für Lisa Jürgens. Am Freitag bestand die 18-Jährige zunächst am Morgen ihr Fachabitur im Gesundheitswesen am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg. Am frühen Abend dann legte sie noch nach und wurde Jungschützenkönigin der Bürger-Schützen.