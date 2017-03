„Global Brainstorming Project" in der Galerie und auf dem Sternplatz

Lüdenscheid - Mit einem ambitionierten Kunstprojekt wartet die Städtische Galerie in Kooperation mit dem Lions Club Medardus und den Kunstfreunden Lüdenscheid auf. Vom 24. März bis zum 9. April wird das „Zukunftsdenkmal“ in Lüdenscheid (ent)stehen, ein Kunstwerk, das die Menschen dieser Stadt selbst erschaffen sollen.

Unter der Ägide der beiden Künstler Hermann Josef Hack und Andreas Pohl sollen sich Lüdenscheider mit eigenen Ideen und Visionen an der Entstehung eines Denkmals beteiligen, sollen Zettel anbringen oder Blumen, Fotos oder auch Gegenstände. Im Zentrum stehen die Fragen: „Wie soll meine Zukunft in Lüdenscheid aussehen. Was soll bleiben? Was möchte ich ändern?“

Die wie auch immer gearteten Denkanstöße werden an Bauzäunen befestigt, die die Künstler zur Verfügung stellen und die von Lüdenscheider Handwerkern an verschiedene Ort transportiert werden. Die erste Station wird am Donnerstag, 23. März, die Städtische Galerie am Sauerfeld sein, wo die gesamte Aktion mit einer Vernissage ab 19 Uhr eröffnet wird. Beide Künstler werden an diesem Abend über sich und das Projekt sprechen. Schon zwei Tage später, am 25. März, stehen die Bauzäune auf dem Sternplatz. Jeder ist aufgerufen, sich zu beteiligen an den Visionen für Lüdenscheids Zukunft. Bis zum 5. April werden die Zäune mit den bereits vorhandenen Ideen in die weiterführenden Schulen transportiert. Am 6. April folgt ein Künstlergespräch unter der Leitung der Kunstfreunde Lüdenscheid. Bis dahin sollen die Zäune wieder zurück in der Galerie sein. Parallel dazu stellt Hack im Forum der Galerie eigene Werke aus.

„Global Brainstorming – Lima, Lyon, Lüdenscheid“, so der offizielle Titel der Aktion, kam durch persönliche Kontakte von Rüdiger Hoffmann, Präsident des Lions Club Medardus, und dem Künstler Hermann Josef Hack zustande. Hack möchte die Probleme der Welt auf künstlerische Weise darstellen. Kunst ist für ihn nicht die Armlänge zum Betrachter, sondern das Einbinden der Menschen. Das Projekt ist die Einladung an die Bevölkerung, sich an globaler Veränderung zu beteiligen. „Global Brainstorming“ ist mit unterschiedlichen Ausdrucksweisen derzeit in Lyon zu sehen und kommt direkt nach Lüdenscheid“, erläuterte Hoffmann bei der Vorstellung der Aktion. Die öffentliche Gestaltung auf dem Sternplatz soll eine Künstlerwerkstatt begleiten. Hoffmann hofft auf eine große Akzeptanz und Resonanz in der Bevölkerung: „Wenn man sieht, was da am Samstagabend am Bahnhof stattgefunden hat, lassen sich die Leute hier bewegen.“