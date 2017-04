Glimpfliches Prozessende nach Trunkenheitsfahrt 

Lüdenscheid - Verhandlung vor dem Amtsgericht: Ein junger Familienvater aus Brügge soll am Abend des 16. September mit 1,2 Promille Alkohol im Blut auf der Volmestraße einen Unfall verursacht und dann Fahrerflucht begangen haben. Der Prozess nahm ein glimpfliches Ende...

Eine Autofahrerin, der er in die Quere gekommen sein soll, belastet ihn schwer, seine Freunde verteidigen ihn. Fest steht nur, dass der Angeklagte betrunken war.

Ein Taxifahrer hätte der Wahrheitsfindung dienen können. Doch er schwänzte bereits den ersten Prozesstermin - und auch beim zweiten tauchte er nicht auf.

Nach seiner Abwesenheit beim ersten Termin wurde er mit einem Ordnungsgeld über 200 Euro belegt. Das juckt ihn offenbar nicht, denn jetzt ist er mal eben für vier Tage nach Frankreich verreist.

Vernehmung des Taxifahrers durch die Polizei

Strafrichter Thomas Kabus liest ersatzweise den Vermerk vor, den die Polizei nach einer telefonischen Vernehmung des Taxifahrers zu den Akten genommen hat. Doch das führt auch nicht weiter.

Denn er sagt, er könne keine Angaben zu dem Unfall machen. Und hinter ihm, so viel wisse er immerhin, habe ein Wagen gestanden, dessen Fahrer offenbar darauf gewartet habe, an seiner Droschke vorbei freie Fahrt auf den Parkplatz zu haben. In dem Wagen saß allem Anschein nach der angetrunkene Lüdenscheider.

Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner

Doch bevor das Verfahren abermals stockt und die Entscheidung sogar erneut vertagt werden muss, einigen sich die die Prozessbeteiligten auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.

Amtsanwalt Markus Desecar – „Hier steht Aussage gegen Aussage“ – beantragt eine Verurteilung lediglich wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr: 2100 Euro Geldstrafe und noch drei Monate Sperre der Fahrerlaubnis.

Verteidiger Dr. Michael Schulte meint, die Höhe der Geldstrafe sei „angemessen“, aber weil der Führerschein seines Mandanten ohnehin seit sieben Monaten eingezogen ist, sei ein mögliches Fahrverbot schon verbüßt.

1500 Euro Geldstrafe und drei Monate Fahrverbot

Strafrichter Kabus verurteilt den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 1500 Euro und verhängt eine Sperre der Fahrerlaubnis von drei Monaten ab Urteilsverkündung.

Der Wert von 1,2 Promille lag knapp über dem Wert, der eine „absolute Fahruntüchtigkeit“ bedingt. Glücklich wirkt der Familienvater nicht gerade. Doch er akzeptiert das Urteil. Würde er Berufung einlegen, könnte es noch einige Monate länger dauern, bis er seinen „Lappen“ zurückbekommt.