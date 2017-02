Gleisarbeiten zwischen Lüdenscheid und Hagen: Busse statt Züge

Symbolfoto: Zwischen Lüdenscheid und Hagen Rummenohl führt die Deutsche Bahn vom 14 bis 17. Februar Bauarbeiten an den Gleisen durch. Daher müssen die Reisenden auf Schienenersatzverkehr ausweichen.

Lüdenscheid - Die Deutsche Bahn führt in der Zeit von Dienstag, 14. Februar, bis Freitag, 17. Februar, Bauarbeiten im Bereich zwischen Lüdenscheid und Rummenohl durch.

Zu den Arbeiten zählen die Erneuerung eines Gleises und des Bahnübergangsbelages in Rummenohl sowie Hangsicherungsmaßnahmen entlang der Strecke nach Lüdenscheid. Das teilte die Deutsche Bahn am Freitag via Pressemitteilung mit.

Demnach werden die Züge der Linie RB 52 von Montag, 13. Februar, 22 Uhr, bis Freitag, 17. Februar, 5 Uhr zwischen Lüdenscheid und Rummenohl durch Busse ersetzt.



Außerdem wird der Bahnübergang „Heedfelder Straße“ in Rummenohl von Dienstag, 14. Februar, 6 Uhr, bis Freitag, 17. Februar, 5 Uhr, für den Straßenverkehr gesperrt. Fußgänger können den Bahnübergang auch während der Arbeiten nutzen, teilt die Deutsche Bahn mit. Mit der Stadt Hagen wurden demnach die Maßnahmen und Auswirkungen auf den Straßenverkehr abgestimmt. Die Hauptbauarbeiten zur Erneuerung des Bahnübergangs „Heedfelder Straße“ sollen ab April 2017 erfolgen.



Alle Fahrplanänderungen sollen darüber hinaus über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben werden.