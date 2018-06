Glasscherben auf Schulhöfen kein Einzelfall

Unbekannte verteilten am Wochenende diverse Glasscherben auf dem Schulhof des Geschwister-Scholl-Gymnasiums.

Lüdenscheid - Während am Wochenende im gesamten Stadtgebiet hunderte Lüdenscheider dazu beigetragen haben, das Stadtbild zu verschönern, sorgten zeitgleich andere für neuen Müll, neue Verschmutzung, neuen Ärger: Vermutlich am Freitagabend verteilten bislang Unbekannte diverse Glasscherben und kaputte Flaschen auf dem Schulhof des Geschwister-Scholl-Gymnasiums.

„Da muss es eine richtige Party gegeben haben“, ärgert sich Anette Schwarz, die als Patin des 75-Stunden-Projekts der „Scholli-Bees“ am Staberg selbst vor Ort und Zeugin der nicht ungefährlichen Hinterlassenschaften war. „Offenbar finden diese Gelage häufiger statt“, verweist die FDP-Ratsfrau auf Beschädigungen der Bienenstöcke oder an der Wetterstation in der Vergangenheit.

„Leider ziehen sich solche Vorfälle von Verunreinigungen wie ein roter Faden durch die Stadt“, verweist Frank Kuschmirtz, Leiter der Zentralen Gebäudewirtschaft darauf, dass dies kein Problem des Stabergs sei. Zwar sei vielerorts ein Wachschutz im Einsatz, doch ganz ausschließen ließen sich solche Vorfälle dadurch nicht.

„Da muss ein Umdenken in den Köpfen stattfinden. Das Geld, das für die Reinigung und Wiederherstellung verwendet wird, könnte auch sinnvoll eingesetzt werden.“ Dennoch möchte sich Kuschmirtz keinesfalls mit der Situation abfinden. „Das wäre das falsche Signal“, möchte er vielmehr sensibilisieren und an die Bürger appellieren, verdächtige Vorfälle der Polizei zu melden.

Und das unterstreicht auch Polizeisprecher Dietmar Boronowski: „Wir raten immer dazu, bei uns lieber einmal zu viel anzurufen. Denn oftmals können die sogenannten ‘Guck-Einsätze’, bei denen die Polizei Präsenz zeigt und ein klärendes Gespräch führt, schon vorbeugen.“ Denn nicht immer muss eine Zusammenkunft im öffentlichen Raum negativ enden.

Sensibilisieren und das Thema wieder aufgreifen, möchte nun auch Anette Schwarz, die eine entsprechende Anfrage für den nächsten Schulausschuss vorbereitet. Kuschmirtz: „Ich würde mich freuen, wenn das Thema wieder in den Fokus gerückt wird.“