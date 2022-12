Glasfaserausbau in Lüdenscheid für bis zu 5300 Kunden

Von: Leon Malte Cilsik

Beim Spatenstich (von links): Justin Althaus (Selecta), Marco Kramer, Sebastian Wagemeyer, Dirk Aengeneyndt (städtische Wirtschaftsförderung), Matthias Pohl (Gigabit- und Mobilfunkkoordinator beim Märkischen Kreis), Peter Berger (Telekom) und Özgür Saat (Selecta). © Malte Cilsik

Die Telekom möchte den mit Bundesmitteln geförderten Glasfaserausbau in Lüdenscheid eigenwirtschaftlich erweitern und schon im Frühjahr damit beginnen. Dann soll es auch nicht mehr lang dauern, bis die ersten Kunden ihren neuen Anschluss nutzen können.

Lüdenscheid – Ende 2021 stellte die Telekom der Stadt ihre Pläne vor, den mit Bundesmitteln geförderten Glasfaserausbau eigenwirtschaftlich erweitern zu wollen. Die Idee stieß auf Zustimmung: Am Mittwoch kamen nun Vertreter von Stadt, Kreis, Telekom und dem beteiligten Bauunternehmen Selecta für den Spatenstich zusammen.



„Wir begrüßen es sehr, dass der Glasfaserausbau weiter voranschreitet“, sagt Bürgermeister Sebastian Wagemeyer. „Mit dieser digitalen Infrastruktur stellen wir unsere Stadt zukunftsfähiger auf.“ Er lobt in diesem Zuge ausdrücklich die unkomplizierte Abstimmung mit der Telekom – so zog diese beispielsweise die Erschließung der Alt- und Innenstadt vor, um die Pflasterarbeiten dort nicht hinfällig zu machen.



„Schon im nächsten Frühjahr soll es weitergehen, insgesamt wollen wir 17 Kilometer Glasfaser mit bis zu 5300 Anschlüssen verlegen und 31 Verteiler bauen“, sagt Marco Kramer, Leiter vom „Team Breitband“ bei der Telekom. Mitte Januar solle der genaue Zeitplan mit der Stadt abgestimmt werden. Die anvisierten Bereiche – es handelt sich um ein zusammenhängendes Netz „zur Vermeidung von Flickenteppichen“ – sind unter www.telekom.de/glasfaser-luedenscheid einsehbar.



Kostenfreier Anschluss bis zum 31. März 2023

Bis zum 31. März 2023 können sich Hausbesitzer dabei laut Telekom-Angaben kostenfrei für einen Glasfaser-Anschluss entscheiden, auch ohne dabei zwangsläufig einen Vertrag abschließen zu müssen. Auch später sei ein Anschluss noch möglich, koste dann aber 799,95 Euro.



Generell können nicht nur Telekom-Kunden von dem Breitbandausbau profitieren, wie Kramer versichert: „Wir bauen unser Netz so, dass es auch andere Anbieter nutzen können. Einig sind wir uns beispielsweise schon mit 1&1 und o2.“ Das könnte sich lohnen: Bis zu einen Gigabit pro Sekunde sollen die neuen Anschlüsse bieten, Unternehmen könnten laut Telekom Geschäftskundentarife mit bis zu 100 Gigabit pro Sekunde buchen. Und das auch zeitnah, so Kramer: „In der Regel dauert es nach Baustart rund drei Monate, bis der erste Kunde seinen Anschluss nutzen kann.“ Dies unterscheide den eigenwirtschaftlichen vom geförderten Ausbau, bei welchem dies in der Vergangenheit noch anders war.



„Die Arbeiten selbst sollen für möglichst wenig Beeinträchtigungen sorgen“, betont Kramer, „wir wissen um die Lage in Lüdenscheid.“ Daher sollen die Anschlüsse hauptsächlich mit „Tagesbaustellen“ verlegt werden.