Glasfaser-Drücker? Ranger-Werber sind im Stadtgebiet unterwegs

Von: Fabian Paffendorf

Die Fortschritte beim Ausbau des Glasfasernetzes der Telekom in Lüdenscheid sind derzeit Anlass dafür, dass die Mitarbeiter der umstrittenen Firma Ranger wieder an den Haustüren unterwegs sind.

Lüdenscheid – Maik Exner, Sprecher der Telekom, bestätigt, dass aktuell wieder Mitarbeiter der Firma Ranger, die im Auftrag der Telekom für den Direktvertrieb verantwortlich ist, im Stadtgebiet unterwegs sind. Da es in jüngerer Vergangenheit mehrfach vorgekommen ist, dass die unangemeldeten Besuche der Werber bei Lüdenscheidern für Irritationen sorgten, weist die Telekom nochmals explizit darauf hin, dass Ranger-Mitarbeiter nach klaren Regeln agieren müssen.

Alle Vertriebspartner der Telekom hätten sich einem „Code of Contact“ vertraglich verpflichtet. „Darin ist festgelegt, wie die Kundenkontakte im Auftrag der Telekom ablaufen sollen. Dazu gehören zum Beispiel Telekom-Kleidung, ein Ausweis mit Lichtbild in Sichthöhe sowie ein Autorisierungsschreiben der Telekom“, erklärt Exner. Darüber hinaus hätten die Direktvermarkter eine Rückrufnummer dabei, über die man per Telefon den Mitarbeiter identifizieren lassen könne. Diese Nummer lautet bundesweit Tel. 08 00/ 8 26 63 47. „Nach dem Beratungsgespräch erhält der Kunde einen nachgelagerten Qualitäts-Call. In dem Gespräch wird dem Kunden nochmals erläutert, welches Produkt beauftragt wurde und welche Kosten hierfür entstehen“, sagt der Unternehmenssprecher.

Im Zweifel könne der Auftrag dabei auch direkt storniert werden. Erst wenn der Kunde in diesem nachfolgenden Gespräch alle Punkte bestätige, werde der Auftrag an die Telekom übermittelt. Selbstverständlich gelte im Anschluss das 14-tägige Widerrufsrecht auch für Haustürgeschäfte. fabse