Telekom-Kolonnen: Glasfaser-Ausbau in Lüdenscheid startet

Von: Jan Schmitz

Lüdenscheid – Der geplante Ausbau des Glasfasernetzes in Teilen der Lüdenscheider Innenstadt durch die Telekom hat eine wichtige Marke erreicht.

Im Bau- und Verkehrsausschuss sagten die Unternehmensvertreter Michael Jens und Marco Kramer, dass inzwischen für mehr als 50 Prozent der Gebäude im Ausbaugebiet eine „Gestattung zum Hausanschluss“ vorliege.

1129 Adressen mit 4927 Haushalten gibt es dort. Derzeit befinde man sich in der Gesamtplanung für 24 Kilometer Tiefbau in der Lüdenscheider Innenstadt. In Abstimmung mit der Stadt und mit Rücksicht auf die Verkehrsbelastung durch die Brückensperrung habe man als ersten Bauabschnitt den Bereich zwischen Innenstadt und Talstraße gewählt.

Aus der Sitzung nahmen die Telekom-Vertreter den Wunsch der Ausschussmitglieder mit, dass die Glasfaser-Kolonnen den Gehweg so verschließen wie sie ihn vorgefunden hatten. Beim Glasfaserverlegen in der Altstadt waren zuvor zahlreiche Mängel angemahnt worden.