Virtuos inszenierter „Flashmob“

Lüdenscheid – Der „Flashmob“ aus Berlin, die Gruppe „GlasBlasSing“ hat das Publikum im Kulturhaus temporeich, gewitzt und vor allem virtuos unterhalten. Möhre, Frank, Fritz und Andy erwiesen sich über den Verlauf des Abends als lustiges Quartett von der Schwankstelle. Für flotte Moderation war gesorgt, der Funke zum Publikum sprang schnell über.

Bei „GlasBlasSing“ wird Leergut dem Upcycling unterworfen, simple Flaschen werden zu wertvollen Instrumenten, die Pulle zur Klangschatulle, wie es hieß. Da gibt es dann auch die „Cokecaster“, eine Flaschengitarre, oder das „Flachmaninoff-Xylophon“. Eine „Jelzin-Orgel“ kommt zu Klang und Würden, ein größeres Gebinde ist zu „Wasserspender-Floor-Toms“ umfunktioniert. Selbst eine Art Kontrabass, eine Art Flascholett kommt zum Einsatz.

Na dann „Willkommen, die Sonne geht auf“ und mit dem Schlachtruf „Keine Macht den Dosen“ wird schließlich noch das fünfte Bandmitglied – die „Loop-Station“ – eingeführt. Es durfte also kräftig geploppt werden. Dabei ging es schräg durch Pop und Schlager. Irgendwo zwischen „Ich bin der Märchenprinz“ und „Schön ist es auf der Welt zu sein“ bekloppt Möhre fröhlich wie in hohem Maße versiert sein Flaschenschlagzeug. Was er so drauf hat, zeigte er an diesem Abend mit Mozart auf dem „Flachmaninoff-Xylophon“. Sauber gespielt und am Ende mit eingebauter Temposteigerung aberwitzig schnell. Riesenbeifall.

Da ersteht denn auch Leonard Cohens Lied „Halleluja“ gepaart mit „Sing Hallelujah“ im fülligen Leergutsound. Am Ende gar noch ein wenig Händel als schmückendes Beiwerk obenauf. Machte Sinn, „GlasBlasSing“ arbeitet offensichtlich gerne mit hie und da eingebauten Zitaten. Auch ein Faible für Blues liegt bei GlasBlasSing vor. Mit dem „Blues von der lieben Frau Nachbarin“ ging es fast schon in Richtung Wiener Lied. Der stete Lauscher gesteht „in meinem Kopf bist du“.

Zudem gab es an diesem Abend Spielchen mit zwei Zuhörern: Welche Melodie verbirgt sich hinter welcher Zahl zum zweiten Mal? Keiner meldete sich freiwillig, also wurden Uwe und Gudrun einfach von der Bühne aus bestimmt. Auf „Freut ihr euch“ folgte ein zögerliches „Ja“. Kommentar von der Bühne: „Dann sagt’s auch mal euren Gesichtern.“ Amüsement allenthalben.

Wer liebte wo ein Mädchen, aus welchen prominenten Namen lässt sich herrlicher Nonsens bilden – „GlasBlasSing“ hat es drauf. Im Zentrum aber steht das gemeinsame Musizieren und das reicht bis hin zum rhythmischen Vorspiel mit Drucksprühflaschen. Dem Publikum, der „kulturellen Speerspitze aus Lüdenscheid und Umgebung“ ist bereits das nächste Programm von „GlasBlasSing“ angekündigt.