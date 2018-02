Museums-Glasbau für Feiern nicht mehr erlaubt

Lüdenscheid - Der Glasbau zwischen den Museen der Stadt und der Städtischen Galerie ist attraktiv – für Geburtstagsfeiern, Firmenfeste und allerlei Fremdveranstaltungen, die im Grunde wenig bis gar nichts mit Museum oder Galerie zu tun haben.

„Solange das nur vereinzelt vorkam, war alles gut“, ließ Kulturmanager Stefan Frenz am Donnerstagabend die Mitglieder des Kulturausschusses wissen, aber die Zahl sei steigend und die Sonderbauverordnung novelliert – mit Auswirkungen auf die museumsferne Nutzung des Glasbaus. Denn gerade dort besteht die theoretische Möglichkeit, mehr als 200 Gäste unter zu bringen.

Kurzum: Seit Beginn des Jahres 2018 dürfen im Glasbau keine Fremdveranstaltungen mehr stattfinden, die nicht im Bezug zum Museum stehen. Nachfragen aus dem Gremium ergaben, dass damit rund 14 Veranstaltungen jährlich und in Zahlen ausgedrückt zwischen zwölf- und vierzehntausend Euro verloren gehen.

Eine Alternative sei, so Frenz, die Nutzungsänderung, für die dann allerdings seitens der Stadt ein Brandschutzgutachten in Auftrag gegeben werden müsse. Die Verwaltung hätte sich dagegen entschieden. Schlechte Neuigkeiten, die die CDU-Fraktion allerdings so nicht hinnehmen will. Sie stellt einen „Prüfauftrag zur Schließung der Museen (Glasbau) für private Feiern.“

Die CDU-Fraktion beauftragt nun die Verwaltung, die Kosten für Brandschutzmaßnahmen im Glasbau der Museen zu beziffern, damit die Nutzung für private Feiern möglich ist. Nachdem die Stadtbücherei und ihr Markt der Möglichkeiten und die Gastronomie im Kulturhaus nicht mehr für Feiern zur Verfügung stehen, soll nun auch das Museum für private Veranstaltungen geschlossen werden, heißt es in der Begründung der CDU.

Für die Lüdenscheider und ihre oftmals auswärtigen Gäste sowie für Vereine und Organisationen sei dieser Zustand nicht hinnehmbar. Die Stadt Lüdenscheid verzichte neben den Mieteinnahmen auf eine positive Imagewerbung.