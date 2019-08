Giftschlangen im MK: Mann berichtet von Begegnung mit Kreuzottern

Lüdenscheid – Der Lüdenscheider Ulrich Diez ist Naturfotograf, kaum einer kennt die Natur rund um Lüdenscheid besser als er. Er hat mehrfach die einzige Giftschlangen-Art in der Region beobachtet.

Jede freie Minute verbringt Diez in Wald und Flur rund um Lüdenscheid. Wie er sagt, hat er schon viele Schlangen beobachtet. Eine besondere Aufnahme gelang ihm vor einigen Wochen im Oedenthal. Das Foto zeigt eine Ringelnatter auf einem Seerosen-Blatt.

+ Ringelnatter im Oedenthal bei Lüdenscheid. © Ulrich Diez Besonders stolz ist Ulrich Diez auf die Spiegelung des Natterkopfes im Wasser. Die Perspektive gelang nur durch die tiefe Position knapp über der Wasseroberfläche. „Ich habe auf einem Dreibein im Teich gesessen“, verrät Diez.

Bereits am Vortag hatte er dort ein Ringelnatter-Weibchen beobachtet. „Sie ist auf mich zugeschwommen und zwischen meinen Gummistiefeln hindurch zum Ufer gelangt“, berichtet der Naturfotograf über die für ihn faszinierende Begegnung: „Schlangen sind nicht jedermanns Sache und lösen bei vielen Menschen Unbehagen aus. Wer keine Furcht vor ihnen hat, erkennt aber auch ihre Eleganz und Schönheit“, sagt der Naturliebhaber.

Neben den Ringelnattern hat Ulrich Diez viele Jahre lang auch regelmäßig Kreuzottern rund um Lüdenscheid beobachtet. „An der Fürwiggetalsperre lagen drei Exemplare zusammen am Wasser. Es gab sie auch in der Nähe unseres Grundstücks am Schierey. Seit 15 Jahren habe ich aber keine mehr gesehen“, sagt Ulrich Diez.

Seitdem seien die Bestände zurückgegangen. Als Ursache vermutet er die zunehmende Schwarzwildpopulation. Wildschweine sind die größten Fressfeinde der maximal 80 Zentimeter großen Giftschlangen.

Von einer Schlangen-Beobachtung berichtet auch Leserin Anke Heyrock: „Im Gartenteich meines Vaters Helmuth Krautien am Vogelberger Weg hatten wir auch ein Schlangenerlebnis. Mein Vater zeigte mir stolz einen Frosch, der im Teich herumschwamm. Beim genauen Hinsehen erstarrte ich und meinte nur, da hängt eine Schlange dran.“