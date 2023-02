Giftköder? Junger Kater „elendig verreckt“ - Verdächtige Fleischwurststücke

Von: Carolina Ludwig

Magdalene Klüter zeigt auf den – besonders bei Hundehaltern beliebten – Weg, an dem „verdächtige“ Fleischwurstpäckchen lagen. Der Kater ihres Sohnes starb am vergangenen Samstag mit nicht einmal zwei Jahren. © Ludwig

Die Anwohner am Dickenberg sind in heller Aufregung. Man mutmaßt, verdächtigt, beschuldigt sich sogar gegenseitig. Der Grund: Immer wieder liegen merkwürdige Fleischwurst-Stückchen am Gehweg, auf beliebten Gassigehstrecken und an der Schlittenwiese. Jetzt ist sogar eine Katze gestorben.

Lüdenscheid – Es klingt fast schon zu grausam, um wahr zu sein. Am Dickenberg sollen immer wieder Giftköder ausgelegt worden sein. Fleischwurst mit rotem Pulver darauf wurde gefunden, auch Glassplitter sollen in einem Päckchen dabei gewesen sein, vor einigen Jahren wurden Frikadellen mit Rasierklingen ausgelegt. Auch andere Stadtteile waren in der Vergangenheit betroffen, in Othlinghausen hatte ein Hund Wurststücke mit Cuttermesserklingen gefressen und musste stundenlang notoperiert werden.

Die aktuelle „Serie“ von Fleischwurstfunden am Dickenberg habe bereits Ende vergangenen Jahres begonnen, aber auch im Sommer habe man vereinzelt etwas gefunden, erzählen Magdalene Klüter, ihr Sohn Achim Klüter und ihre Nachbarin Sonja Schnellbink-Saglam. Im November wies Letztere in einer Facebook-Gruppe auf die ausgelegte Fleischwurst hin und warnte andere Tierbesitzer: „Bitte passt auf eure Hunde und Katzen auf, an der Ecke Uhlandstraße/Klopstockweg wurde Fleischwurst ausgelegt, stapelweise, mit einem komischen roten Pulver bestreut, definitiv nicht einfach nur verloren, bewusst dort abgelegt“, schrieb sie. Doch nicht nur um Tiere sorgt man sich am Dickenberg. Magdalene Klüters neunjähriger Urenkel hatte eins der Fleischwurstpäckchen gefunden, als er gerade mit seiner fünfjährigen Schwester draußen spielte.

Im Gespräch erwähnt Schnellbink-Saglam – selber Hundebesitzerin – fast beiläufig, dass in der Nachbarschaft in den vergangenen Jahren immer mal wieder Hunde vergiftet worden seien. Der Beagle einer Nachbarin sei zum Beispiel gestorben. Am vergangenen Wochenende habe es dann die Klüters persönlich getroffen, wie sie erzählen: Achim Klüters Kater „Miesel“ kehrte vom Streifzug zurück, gab ein lautes „Miau“ von sich und spuckte plötzlich Blut. Achim Klüter fuhr sofort zum Tierarzt, wo der nicht einmal zweijährige Kater verendete. „Der ist elendig verreckt“, ist Klüter wütend. Die Vermutung des Tierarztes: eine Vergiftung, berichtet Klüter, ein Autounfall sei allerdings auch nicht auszuschließen. Achim Klüter zweifelt daran: „Der war ansonsten völlig intakt.“

Sicher könne man sich nicht sein, bestätigt auch eine tiermedizinische Fachangestellte, die namentlich nicht genannt werden möchte: „Das kann nur ein Pathologe gesichert sagen, ob es Gift war.“ Die Untersuchung müsste der Halter jedoch selbst bezahlen, ein bloßer Verdacht auf Gift reiche nicht aus.

Anwohnerin Sonja Schnellbink-Saglam warnte mit diesem © in einer Facebookgruppe. Foto: Schnellbink-Saglam

Die Polizei habe man am Dickenberg in den vergangenen Jahren immer mal wieder informiert, was die aktuellen Fälle angeht, sehen die Nachbarn darin allerdings keine Hilfe: „Die machen dann eh nichts“, sagt Sonja Schnellbink-Saglam. Polizeipressesprecher Marcel Dilling bestätigt das mehr oder weniger: „Man kann uns natürlich informieren, dass wir uns das anschauen, gerade jetzt, wenn es noch aktuell ist. Dann wird eine Strafanzeige vorgelegt oder mindestens ein Bericht geschrieben“, sagt er. Für eine toxikologische Untersuchung reiche der bloße Verdacht auf Gift allerdings nicht aus. „Das kostet richtig Moos, das muss ja auch bezahlt werden“, gibt er zu bedenken. Ein solches Gutachten werde erst auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben.

Und selbst wenn die Köder ganz offensichtlich mit Rasierklingen oder Scherben gespickt sind, sei die Chance, einen Täter ausfindig zu machen, gering. „Wichtig ist, dass nichts passiert“, betont Dilling, die Information an die Polizei sei dabei ein wichtiger Schritt, denn dann könne die Gegend abgesucht und eventuelle Köder entfernt werden. Auch Zeugenaussagen und Hinweise aus der Nachbarschaft seien in solchen Fällen hilfreich.

Den Nachbarn am Dickenberg bleibt nur, sich gegenseitig zu warnen und eventuelle Köder einzusammeln. Frisst ein Tier vergiftete Köder, rät die tiermedizinische Fachangestellte, alles, was man an Stückchen oder Resten findet, mitzubringen. Es sei auch zu Hause möglich, den Hund innerhalb von 20 bis 30 Minuten mithilfe eines bestimmten Medikaments erbrechen zu lassen. „Ansonsten hilft nur konsequentes Giftködertraining“, sagt sie. Bei den meisten Katzen dürfte sich das allerdings schwierig gestalten.