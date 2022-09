Gibt es 2023 ein Bautz? Macher wollen durchstarten, können aber noch nicht

Von: Jan Schmitz

Vier Mann und ein Bautz: Matthias Czech (von links), Linus Wortmann, Phillip Nieland und Gregor Bierdrzycki sind von Beginn an die Macher hinter dem Festival. © Jan Schmitz

Gibt es 2023 ein Bautz-Festival in Lüdenscheid? Noch ist das nicht sicher. Die Bautz-Macher wollen durchstarten, ihnen fehlt aber die Zusage - am liebsten für drei Jahre.

Lüdenscheid – Das Bautz-Festival wirkt nach. Fast zwei Wochen nach dem erfolgreichen Musik-Event im Nattenberg-Stadion würden die Bautz-Macher Phillip Nieland, Matthias Czech, Linus Wortmann und Gregor Bierdrzycki am liebsten schon das Festival 2023 vorbereiten, Top-Acts buchen und mit Dienstleistern verhandeln – wie es andere Veranstalter in anderen Städten auch machen. „Nach dem Festival ist vor dem Festival. Wir hätten jetzt schon seit einer Woche Tickets fürs nächste Jahr verkaufen können“, sagt Matthias Czech vom Verein Willi und Söhne. Doch in Lüdenscheid ticken die Uhren etwas anders. Bis heute fehlt den Bautz-Organisatoren die Planungssicherheit für ein drittes Festival im kommenden Jahr. Dies fordern sie nun mit größter Dringlichkeit ein. „Wir brauchen eine Zusage der Stadt für drei Jahre, um das Festival etablieren zu können.“

Hintergrund des Appells ist, dass sich das Bautz alleine noch nicht trägt. Für die Premiere 2019 und das diesjährige Event stellte die Politik jeweils 300 000 Euro an die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM) als Veranstalter zur Verfügung. Der Ratsbeschluss von 2019 sah noch eine dritte Zahlung als Anschubfinanzierung vor. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Geld anderweitig ausgegeben, wie Stadtsprecher Sven Prillwitz auf Nachfrage mitteilte. „Ein Teil der seinerzeit bewilligten Summe von 300 000 Euro wurde für Maßnahmen zur Milderung der Corona-Pandemie verwendet. Unterm Strich waren das 138 000 Euro. Ein weiterer Teil des Zuschusses ging an die LSM, die damit Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt finanziert hat, darunter den Kultursommer und Straßenkünstler. Der Rest der 300.000 Euro wurde nicht ausgegeben.“ Das heiße: „Stand jetzt steht für die dritte Auflage des Bautz-Festivals kein Geld im Haushalt bereit.“

Für die vier Lüdenscheider, für die das Festival zum „Herzblutprojekt“ geworden ist, ist es keine einfache Situation. Bei den ersten beiden Auflagen hatten sie jeweils nur sechs Monate Vorbereitungszeit. Sie wünschen sich Kontinuität und Sicherheit, sind dafür aber auf die Unterstützung der Politik und den Zuschuss aus der Stadtkasse angewiesen. „Wir brauchen jetzt das Go, dann könnten wir bei den Agenturen eine Schublade höher greifen“, sagt Czech – und meint noch größere Namen fürs Line-Up als Bausa und Nico Santos in diesem Jahr.



Derzeit bereiten die Bautz-Organisatoren ein Konzept vor, um die Lüdenscheider Politiker von der Wichtigkeit des Formats zu überzeugen – gerade auch vor dem Hintergrund der Belastungen durch die A45-Sperrung. „Man hat gespürt, wie gut das Festival der Stadt tat. Wir haben der Stadt wieder neues Leben eingehaucht. Das Bautz war für viele Besucher wie Urlaub. Ich habe nur glückliche Gesichter gesehen“, berichtet LSM-Geschäftsführer Phillip Nieland. Und Matthias Czech ergänzt: „Die Menschen fangen an, sich mit dem Bautz zu identifizieren. Sie sind stolz auf ihre Stadt.“ Die Strahlkraft in die Region und Marketing-Wirkung für den Wirtschaftsstandort Lüdenscheid gebe es frei Haus dazu.

Deshalb kommen die vier Organisatoren auch nicht als Bittsteller daher. Sie sprechen mit Blick auf den notwendigen Zuschuss selbstbewusst von einer „sinnvollen Subventionierung“. Durch das Bautz-Festival generiere man einen siebenstelligen Umsatz, der zum großen Teil in Lüdenscheid bleibe. „Wir arbeiten überall da, wo wir können, mit lokalen Partnern zusammen, unter anderem mit dem STL. Ein Großteil der Summe fließt also direkt wieder in die Stadt“, sagt Czech.



Die Auswertung der Ticketkäufe hat gezeigt, dass etwa 50 Prozent der Besucher aus Lüdenscheid kommen, 35 Prozent aus dem Märkischen Kreis und den umliegenden Städten wie Hagen und die übrigen 15 Prozent aus dem Rest der Republik. 2019 endete die Bautz-Premiere mit einer schwarzen Null, 2022 sieht es nach Angaben der Veranstalter auch gut aus. „Das wäre angesichts der zwischenzeitlich gestiegenen Preise ein Riesen-Erfolg“, sagt Nieland.



Derzeit steht die Finanzierung des Bautz-Festivals – wie Linus Wortmann erläuterte – auf fünf Säulen: Ticketverkauf, Verzehr, Sponsoring, Ehrenamt und der Stadt-Zuschuss. „Wenn man die vier ersten Säulen weiter stärkt, bin ich mir sicher, dass wir auf die fünfte mittelfristig verzichten können.“ Ziel sei es immer gewesen, dass sich das Festival selber trägt. Wortmann: „Je mehr es sich etabliert hat, umso früher trägt es sich von selbst.“



Ein Vorteil: Schon nach zwei Auflagen hat das Festival sein Alleinstellungsmerkmal gefunden. Beim Bautz ist der Anteil der Familien mit Kindern – auch aufgrund des kostenlosen Eintritts für Kinder bis zwölf Jahren – überdurchschnittlich hoch. Auch wenn ein Sparten-Festival lukrativer wäre, haben die Macher von Beginn an auf eine Mischung der Musikstile in einem Kult-Stadion gesetzt. Mit Erfolg. „Wir wollen kein zweites Wacken sein“, macht Matthias Czech deutlich: „Wir wollen das beste Multigenre-Familienfestival in Deutschland werden.“



Die ersten Signale, dass es weitergehen könnte mit dem Bautz-Festival, haben sie bereits vernommen. Auf Anfrage macht es Stadtsprecher Sven Prillwitz auch offiziell: „Klar ist: Damit die Organisatoren Planungssicherheit haben, soll eine Entscheidung über eine weitere Bezuschussung des Festivals möglichst kurzfristig fallen und eine fixe Summe festgelegt werden.“ Die Entscheidung darüber liegt bei der Politik. Die Bautz-Macher stehen in den Startlöchern.