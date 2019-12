Wo gibt es 4G?: So ist der Smartphone-Empfang in Lüdenscheid

Funklochkarte der Netzagentur

Mit der Breitbandmessung-/Funkloch-App für Android und iOS können Nutzer auch in Lüdenscheid protokollieren, ob ein Funkloch vorliegt, eine Mobilfunkanbindung verfügbar ist und welche Mobilfunktechnologie genutzt wird.

Lüdenscheid - Viel Weißraum am Ostufer der Versetalsperre sowie in den Bezirken Brügge und Brüninghausen. Flächendeckendes Magenta in Lüdenscheids Innenstadt, Grünewald und entlang der A45. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte jetzt Rohdaten zur Empfangsqualität der Mobilfunkanbieter. Daraus entstand eine weitere Funklochkarte für Deutschland. Mit Detail-Ergebnissen für Lüdenscheid.