Gezielt in Fahrzeughaufen gekracht: Spektakuläre Monster-Truck-Show

+ © Othlinghaus Stunt-Fahrer-Familie Bossle bietet eine "Motorshow Xtreme". © Othlinghaus

Lüdenscheid - Motorsport- und Stunt-Fans sind derzeit auf dem Festplatz Hohe Steinert an der richtigen Adresse. Der süße Duft abgefahrener Reifen und malträtierter Kuppelungen durchdrang am Samstag und Sonntag die Luft auf dem Platz bei bestem Sommerwetter, als die Familie Bossle mit der Lüdenscheider Premiere ihrer „Motorshow Xtreme“ in der Bergstadt auftrumpfte.