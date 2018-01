Wer gewinnt die Lüdenscheider Lüsterklemme?

Lüdenscheid – Wer gewinnt in diesem Jahr die „Lüsterklemme“? Ab dem 23. Februar werden die Zuschauer bei den 39. Lüdenscheider Kleinkunsttagen wieder zur Jury. Bis zum 2. März treten fünf Künstler im Kulturhaus auf. Wir stellen sie vor.

Die Lüdenscheider Kleinkunsttage gehen in die 39. Runde, und wieder einmal werden die Zuschauer zur Jury im Wettbewerb um die „Lüsterklemme“, den mit 1500 Euro dotierten Kleinkunstpreis der Sparkasse.

Die Künstler spielen vom 23. Februar bis zum 2. März jeweils ab 19.30 Uhr in der Garderobenhalle des Kulturhauses um die Gunst des Publikums und um die Trophäe. Nach dem letzten Auftritt werden die abgegebenen Stimmen ausgewertet. Die Verleihung der Lüsterklemme erfolgt im Oktober beim erneuten Auftritt des Siegers.

Diese Künstlerinnen und Künstler sind dabei:

9 Volt Nelly

Den Anfang macht am Freitag, 23. Februar, das Schweizer Duo „9 Volt Nelly“ mit seinem ersten abendfüllenden Programm „Ich möchte ein Eisberg sein“. Darin begeben sich Jane Mumford und Lea Whitcher an Deck eines Kreuzfahrtschiffes voller Realitätsflüchtlinge und betrachten von dort aus die Marotten der Erstweltgesellschaft.

+ 9 Volt Nelly © 9 Volt Nelly

Sebastian Schnoy

Am Samstag, 24. Februar, präsentiert der Spiegel-Bestseller-Autor Sebastian Schnoy mit „Dummikratie – Warum Deppen Idioten wählen“ einen Rundumschlag gegen jede Form von Vereinfachung. Politisches Kabarett ohne Zeigefinger, aber mit Geschichtskenntnis. Böse, aber versöhnlich.

+ Sebastian Schnoy © Kerstin Pukall

Simon Pearce

Simon Pearce stellt am Mittwoch, 28. Februar, sein Programm „Allein unter Schwarzen“ vor und erzählt mit viel Ironie, wie es ist, als Schwarzer mitten im schwarzregierten Bayern aufzuwachsen.

+ Simon Pearce © Alan Ovask

Senay Duzcu

Senay Duzcu, Tochter einer klassischen Gastarbeiterfamilie, gilt als die erste weibliche türkische Stand-up-Comedienne. In ihrem neuen Programm verarbeitet sie am Donnerstag, 1. März, mit erfrischender Selbstironie eigene Erfahrungen aus dem Alltag. Sie beleuchtet in ihrem Programm die Frage: „Hitler war eine Türkin?!“

+ Senay Duzcu

Piero Masztalerz

Der Schlussakkord der Kleinkunsttage gehört am Freitag, 2. März, dem Regisseur, Kameramann und Entertainer Piero Masztalerz. Er gewann 2011 den Deutschen Cartoon Preis, 2012 und 2014 wurde er mit dem Hauptpreis beim Deutschen Preis für die politische Karikatur ausgezeichnet. Seit 2015 tourt er mit seinem tiefschwarzen und trockenen Humor als Solo-Comedian durch Deutschland.