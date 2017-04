Lüdenscheid bereit für den 1. Mai

Lüdenscheid - Gesellschaftspolitische Forderungen und eine Party unter freiem Himmel – am 1. Mai setzen vor allem Gewerkschaften und Arbeitnehmer die Akzente. Das ist auch für Montag der Plan. Dann steht auf dem Lüdenscheider Rathausplatz die zentrale Maifeier in der Region an. Ausrichter ist der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Märkischen Kreis. Er hofft auf bis zu 1000 Besucher. Der überregionale Slogan der Traditionsveranstaltung diesmal: „Wir sind viele. Wir sind eins.“

Was verbirgt sich dahinter? Die heimischen Gewerkschafter Bernd Benscheidt und Clemens Bien geben Auskunft. Ihre Worte: „Wir wollen uns unter diesem Motto klar für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, für soziale Gerechtigkeit, für die Integration von Flüchtlingen und gegen Hetze und undemokratische Tendenzen positionieren.“ Ein weiteres Thema der Maifeier: die Rente. „Die muss einfach zum Leben reichen“, fordert Bernd Benscheidt im Namen des DGB.

Das Publikum kann am Montag erneut mit einer Mischung aus Demonstration, Kundgebung und Familienfest rechnen. Der Ablauf:

Um 11 Uhr startet am Kreishaus der Demonstrationszug der Gewerkschaften in Richtung Innenstadt. Gegen 11.45 Uhr beginnt auf dem Rathausplatz die Kundgebung. Hauptredner ist Bernd Schildknecht, DGB-Vorsitzender im Märkischen Kreis. Er will inner- und außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit in den Blick rücken. Anschließend sprechen die Gewerkschafter Fabian Ferber (IG Metall) und Christin Spangenberg (Verdi). In ihren Beiträgen soll es um Berufsbildung, Antirassismus und die Personalsituation in Krankenhäusern gehen.

Für die Musik an diesem Tag sorgen etwa der Lüdenscheider Kinderchor, eine Trommler-Gruppe und die Band Ampersand. Einzelgewerkschaften, die Verkehrswacht, die Lüdenscheider Friedensgruppe und weitere Akteure gestalten mit Ständen und Offerten das Familienfest in der City. Erstmals präsent: die „Bunten Freunde Lüdenscheids“, Flüchtlinge, die sich ehrenamtlich in der Bergstadt engagieren. Bei der Maifeier wollen sie Falafel anbieten, eine kulinarische Spezialität aus Nahost. Die Veranstaltung endet gegen 15 Uhr.