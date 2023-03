Gewerkschaft Verdi legt Linienverkehr im MK lahm

Von: Olaf Moos

Teilen

Die Haltestellen am Sauerfeld in der Mittagszeit: Normalerweise voller Busse und Fahrgäste, am Montag während des Warnstreiks fast menschenleer. © Olaf Moos

Der Warnstreik-aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat am Montag für weit reichende Konsequenzen im Öffentlichen Personennahverkehr gesorgt. Die Fahrer der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) legten kreisweit die Arbeit nieder.

Lüdenscheid - Der Schienenersatzverkehr zwischen Lüdenscheid und Hagen rollte. Die Schienenverbindung von Brügge in Richtung Gummersbach lag lahm.

Die stellvertretende Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Bettina Schwerdt äußerte sich „mehr als zufrieden“ mit dem Verlauf des Warnstreiks. „Wir verzeichnen eine sehr gute Beteiligung.“ Die Beschäftigten seien angesichts der Verhandlungen „richtig sauer“ auf die Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite.



Die Busfahrer der Subunternehmer, die vor allem in ländlichen Bereichen im Auftrag der MVG unterwegs sind, waren nicht zum Streik aufgerufen, weil sie nicht im Tarif des öffentlichen Dienstes beschäftigt sind. Auch der Betrieb beim Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) und in den städtischen Kindertagesstätten lief im Gegensatz zum jüngsten Warnstreik normal, teilte Stadtpressesprecher Sven Prillwitz mit, weil deren Beschäftigte diesmal nicht zum Streik aufgerufen waren. Der Schwerpunkt lag für Verdi auf der Stilllegung der Verkehrsinfrastruktur.



So waren auf Lüdenscheider Stadtgebiet am Montag nur vereinzelt Linienbusse zu sehen. Die Haltestellen am Omnibusbahnhof Sauerfeld, als Knotenpunkt im Linienbetrieb ansonsten pausenlos Ziel- und Startpunkt für Omnibusse und Passagiere, war zeitweise menschenleer.



Gravierende Auswirkungen hatte der Warnstreik der Busfahrer nach Worten von MVG-Pressesprecher Jochen Sulies vor allem auf den morgendlichen Schülerverkehr im gesamten Märkischen Kreis. „Die Arbeitsniederlegung unserer Fahrer hat das Familienmanagement in vielen Haushalten vor riesige Herausforderungen gestellt.“



Ob der neuerliche Warnstreik im öffentlichen Dienst für die Gewerkschaft Verdi zum Erfolg führt, ist noch offen. Bettina Schwerdt sagte, das vorliegende Angebot der Arbeitgeber lasse „leider keine andere Antwort zu, denn es ist respektlos und schürt damit den Tarifkonflikt“. Die Streikbereitschaft der Beschäftigten sei „enorm“.



An die Adresse der betroffenen MVG-Kunden sagte Bettina Schwerdt: „Wir bitten für diesen Schritt um Verständnis bei den Fahrgästen. Wir appellieren aber auch an die Arbeitgeber, endlich ein verhandlungsfähiges Angebot zu machen.“