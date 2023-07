Gewerkschaft mit großem Zulauf: 950 neue Mitglieder im ersten Halbjahr

Von: Thomas Machatzke

Die IG Metall hat im ersten Halbjahr großen Zulauf verzeichnet. © Cedric Nougrigat

Das erste Halbjahr 2023 ist für die IG Metall in der Mitgliederentwicklung ein besonders erfolgreiches gewesen: 950 neue Mitglieder sind im Märkischen Kreis der Gewerkschaft beigetreten.

Lüdenscheid – „Das hat es noch nicht gegeben“, kommentiert Torsten Kasubke, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Märkischer Kreis, diese Entwicklung, „dieser Anstieg zeigt: Immer mehr Beschäftigte wollen, dass wir uns in den Betrieben und auch in der politischen Debatte einmischen. Es geht um gelebte Demokratie: Je mehr Kolleginnen und Kollegen im Betrieb organisiert sind, desto größer ist der Einfluss. In den letzten beiden Jahren haben wir im ganzen Kreisgebiet neue Betriebe in die Tarifbindung geholt. Das ging nur, weil wir eben dort die Mehrheit in der Belegschaft stellen.“

Was die IG Metall in ihrer Verlautbarung nicht konkret benennt, ist der Kostal-Faktor in dieser Entwicklung: Im März hatte die Gewerkschaft berichtet, dass alleine von Kostal in ersten zweieineinhalb Monaten des Jahres 200 Mitarbeiter bei der IG Metall beigetreten waren. In langen Verhandlungen hatte die IG Metall danach für die von den Schließungen der Kostal-KAE-Standorte betroffenen Mitarbeiter gemeinsam mit dem Kostal-Betriebsrat die Verhandlungen um einen Sozialtarifvertrag geführt.



Sei’s drum: Es gab auch noch andere Faktoren. Der Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie habe einen großen Anteil: „Im ersten Quartal wurde die erste Tranche der Inflationsausgleichsprämie mit im Schnitt 1500 Euro netto ausgezahlt. Und genau jetzt wird die erste Entgelterhöhung fällig. Wir haben zusammen in schwierigen Verhandlungen wesentliche Verbesserungen für Millionen Beschäftigte erzielt“, erklärt Kasubke. Auch die Aktivitäten im Betrieb würden sich bemerkbar machen: „Zusammen mit den Betriebsräten vor Ort sichern wir täglich Arbeitsplätze und schaffen Zukunftsperspektiven. Wir gründen zusammen neue Betriebsratsgremien, wo Betriebe noch mitbestimmungsfrei sind, und holen Betriebe in die Tarifbindung und sorgen für Bewegung.“



Verstärkt will sich die IG Metall weiter in industriepolitische Debatten einmischen. „Wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen, kann dies nur in Form eines groß angelegten Industrieprogramms gelingen“, stellt Fabian Ferber, Zweiter Bevollmächtigter, fest, „dazu gehört natürlich auch, den Ausstoß von Emissionen in der Fertigung zu reduzieren. Wenn wir uns aber anschauen, wo wir Klimaneutralität in unserem Alltag etablieren können, werden wir feststellen: Energetische Sanierung, Mobilitätswandel und die Fertigung für Infrastrukturprojekte werden nicht vom Himmel kommen. Das kann nur industriell gelingen, wenn unser Planet auch für kommende Generationen lebenswert bleiben soll. Denjenigen ist eine Absage zu erteilen, die meinen, diese Aufgaben wären durch Verzicht und gegenseitige Schuldzuweisungen zu bewältigen. Wir benötigen gesellschaftliche Mehrheiten für die großen Aufgaben. Wenn Menschen aus privilegierten Hintergründen diejenigen zum Verzicht aufrufen, die entweder gar nichts oder nur wenig haben, wird das nicht gelingen.“



Die Bewältigung aller Aufgaben, ergänzt Ferber, werde gelingen, wenn industrielle Wertschöpfung erhalten bleibe. Ferber: „Hier müssen Landesregierung und Bundesregierung endlich mehr tun. Sollte die Stahlindustrie sich zum Beispiel aus Deutschland verabschieden, wird das im Märkischen Kreis Folgen haben. Tausende Beschäftigte stanzen, pressen, schmieden oder walzen Stahl, vornehmlich aus Deutschland. Wenn diese Schlüsselindustrie das Land verlassen sollte, werden Zulieferer folgen. Wir brauchen eine Industriepolitik, die Arbeitsplätze absichert, klimaneutrale Produktionsmöglichkeiten fördert und dafür sorgt, dass Menschen sich weiter für die Zukunft qualifizieren können.“