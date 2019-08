Unternehmen aus MK verlagert Standort - jetzt wird neu gebaut

Aus der Wirtschaft

+ © Eiber Spatenstich für den Neubau der Winkel GmbH am Freisenberg: Geschäftsführer Peter Vogelpoel, Bürgermeister Dieter Dzewas, Geschäftsführer Andreas Vogel, Architekt Stefan Klotz und Tiefbau-Unternehmer Uwe Schmidt (von links) beim wichtigen Bauritual. © Eiber

Lüdenscheid - Der Markt wächst – und mit ihm die Winkel GmbH. Seit mehr als 35 Jahren plant, entwickelt, produziert und montiert das Unternehmen mit Sitz an der Buckesfelder Straße 110 Ruf-Leitsysteme für Senioren- und Pflegeeinrichtungen sowie Krankenhäuser. Doch der jetzige Standort im ehemaligen Offizierskasino der belgischen Flak-Kaserne entspricht nicht mehr den Anforderungen. Ein neuer Firmensitz am Kerkhagen im Gewerbegebiet Freisenberg soll die Winkel GmbH mit deutlich mehr Platz und modernster Präsentationstechnik in die Zukunft führen.