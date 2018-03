Grünen-Anfrage irritiert

Die Grünen haben einen Anfrage an die Verwaltung zum Thema Gewerbeflächen gestellt.

Lüdenscheid - Für Irritation und Unverständnis sorgte am Mittwoch im Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt eine Anfrage von Jürgen Appelt (Bündnis 90/Die Grünen). Darin ging es um den Flächenverbrauch und -bedarf für neue Gewerbegebiete.

Anlässlich der aktuellen Pläne zur Neuausweisung von Gewerbegebieten im Märkischen Kreis werde immer wieder argumentiert, der Flächenverbrauch sei zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen erforderlich, trug Appelt vor. Daher stelle seine Fraktion folgende Anfrage an die Verwaltung:

„Wie haben sich seit 1969 (Gebietsreform) folgende Größen statistisch entwickelt: Bevölkerungzahl, versiegelte Flächen (Istwert), soweit möglich aufgeteilt nach Wohnflächen, Gewerbeflächen, Verkehrsflächen, Flächen für den Gemeinbedarf und (gesondert betrachtet) Flächen im städtischen Eigentum,

Grünflächen (Istwert), soweit aufgeteilt nach Waldflächen, landwirtschaftlichen Flächen und sonstigen Grünflächen sowie (gesondert betrachtet) der Grünflächen im städtischen Eigentum,

Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, soweit möglich aufgeteilt nach Vollzeitbeschäftigten, Teilzeitbeschäftigten sowie nach Sektor (primär, sekundär, tertiär), deren Arbeitsplatz im Stadtgebiet liegt.“

Es genüge eine Darstellung im 10-Jahres Abstand, das heißt für die Jahre 1969, 1979, 1989, 1999, 2009 sowie das aktuellste statistisch erfasste Jahr. Zudem möchten die Grünen wissen, wieviele nicht mehr genutzte versiegelte Flächen – gegebenenfalls in welchem Flächenumfang – in dem fraglichen Zeitraum wieder in Grünflächen gleich welcher Art zurückgeführt worden seien.

Michael Wülfrath (FDP) fragte: „Was bezwecken Sie damit?“ Manchmal könne man Abläufe in der Verwaltung sicherlich hinterfragen, „aber die Verwaltung wird, wenn sie die Entwicklung über 50 Jahre aufzeigen soll, in ihrer Arbeit in diesem Bereich lahmgelegt.“

Ausschussvorsitzender Björn Weiß (CDU) meinte: „Der Sinn dieser Arbeitsbeschaffungsmaßnahme erschließt sich mir nicht.“

Martin Bärwolf, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, warnte davor, Flächenverbrauch und Arbeitsplätze miteinander in Relation zu bringen. „Man muss ja auch bedenken, dass sich Arbeitsplätze verändert haben, zum Beispiel durch die Automatisierung, und sie werden sich weiter verändern durch die Digitalisierung.“

Harald Metzger (SPD) schlug vor, die aufwändige Analyse zu vermeiden, indem man die Daten aus dem Flächennutzungsplan, der 2000 aufgestellt worden war, mit dem Gewerbeflächenkataster, das zurzeit für den Märkischen Kreis erstellt werde, gegenüberzustellen. „Da sind doch aussagekräftige Vergleiche möglich.“ Der Vorschlag stieß auf Zustimmung.