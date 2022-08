Gewalttat in Lüdenscheid: Mann sticht mit Messer auf Frau ein

Von: Jan Schmitz

Teilen

Polizei-Einsatz nach Gewalttat an der Schlittenbacher Straße in Lüdenscheid. © Cedric Nougrigat

Polizei-Großeinsatz nach einer Gewalttat am Sonntagmittag in der Schlittenbacher Straße: Nach ersten Informationen wurde eine Frau schwer verletzt. Die Straße ist gesperrt.

Update 21. August, 16.45 Uhr: Bei dem Tatgeschehen handelt sich offensichtlich um eine Beziehungstat. Nach Informationen unserer Zeitung soll ein Mann am Mittag mit einem Messer auf seine Partnerin losgegangen sein. Die Frau wurde durch mindestens einen Stich schwerst verletzt. Sie kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus und musste notoperiert werden. Der Tatort befindet sich in einem Mehrfamilienhaus an der Schlittenbacher Straße. Nach ersten Informationen rettete sich die verletzte Frau ins Freie. Zeugen alarmierten die Polizei, die mit einem Großaufgebot anrückte, da unklar war, ob sich der mutmaßliche Täter wieterhin aggressiv verhalten würde.

Der Mann wurde nach Informationen unserer Zeitung festgenommen. Die Polizei hat die Schlittenbacher Straße im Bereich des Mehrfamilienhauses weiterhin abgesperrt. Die Polizei schweigt derzeit und hat für den heutigen Tag noch Informationen zu näheren Einzelheiten, zum Beispiel zur Identität von Täter und Opfer, angekündigt.

Erstmeldung 21. August, 14.08 Uhr: Noch ist die Lage unklar. Die Polizei hält sich mit Informationen noch zurück. Die Schlittenbacher Straße ist rund um den Tatort abgesperrt. Auf der Straße vor einem Mehrfamilienhaus ist eine große Blutlache zu sehen. Polizeisprecher Christof Hüls bestätigt den Einsatz in der Schlittenbacher Straße. Der Notruf erreichte die Leitstelle gegen 12.15 Uhr.

Bestätigt ist auch, dass eine Person - nach Informationen unserer Zeitung - verletzt ist. Über die Schwere der Verletzung macht die Polizei zunächst keine Angaben und auch nicht, ob ein mutmaßlicher Täter bereits festgenommen worden ist.

Eine Bedrohungslage (Stand 14 Uhr) gebe es jedoch nicht. Die Straße ist für die Aufnahme von Beweismitteln bis auf Weiteres gesperrt. Nach Informationen unserer Zeitung soll ein Mann die Frau mit einem Messer schwerst verletzt haben. Das ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Polizeisprecher Hüls kündigte für den Nachmittag weitere Informationen an.