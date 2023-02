Gewaltsamer Tod eines Spielerberaters: Angeklagter aus Lüdenscheid ist untergetaucht

Prozessauftakt geplatzt

+ © Olaf Moos Das Schwurgericht unter Vorsitz von Richterin Heike Hartmann-Garschagen (2. von links) trat zum Prozessauftakt zusammen. Doch der Stuhl neben der Dortmunder Strafverteidigerin Lisa Chiarelli (rechts) blieb leer. © Olaf Moos

Der erste Prozesstag ist beendet, bevor er richtig begonnen hat: Im Verfahren um den gewaltsamen Tod eines bekannten Lüdenscheider Fußballers, Trainers und Spielerberaters ist der 24 Jahre alte Angeklagte offenbar untergetaucht.

Lüdenscheid - Der Platz neben Strafverteidigerin Lisa Chiarelli aus Dortmund bleibt leer. Die Vorsitzende des Schwurgerichts, Richterin Heike Hartmann-Garschagen, setzt den Verhandlungstermin aus.

Der Angeklagte soll den 58-Jährigen am 22. Juli 2021 bei einem Streit in dessen Wohnung an der Werdohler Straße so heftig ins Gesicht geschlagen haben, dass der kurze Zeit später an einer Hirnblutung starb. Zwei Wochen darauf stellte sich der Verdächtige in Begleitung eines Rechtsanwaltes der Polizei.

Trotz der schweren Anschuldigung – die Anklage lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge – und der Tatsache, dass er mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestraft ist, blieb er auf freiem Fuß und landet nicht in U-Haft.

Auch Familie findet 24-Jährigen nicht

Noch am Montagabend telefonierte Rechtsanwältin Lisa Chiarelli mit ihrem Mandanten, wie sie im Gerichtssaal erklärt. Doch am Dienstagmorgen habe sie einen Anruf von dessen Freundin erhalten, die mitgeteilt habe, der 24-Jährige sei „nicht aufzufinden“. Familienmitglieder suchten darauf nach dem Mann – vergeblich.



Die Schwester des Angeklagten machte sich ebenfalls auf die Suche nach ihm. Auf Fragen der Richterin berichtet sie, sie habe unter anderem mit dem Besitzer eines Cafés an der Werdohler Straße gesprochen, in dem ihr Bruder sich oft aufhalte. „In den Etagen darüber ist ja auch noch ein Bordell.“ Doch der Café-Betreiber habe ihr gesagt, ihr Bruder sei nicht da. „Ich weiß aber nicht, ob er uns angelogen hat.“



Auch Versuche der Familie, den Mann telefonisch zu erreichen und dazu zu bewegen, zum Hagener Landgericht zu kommen, schlagen fehl. Die Schwester wirkt ratlos und sagt zu Richterin Hartmann-Garschagen: „Er hat seine Telefonnummer gewechselt.“

Haftbefehl schon seit einer Woche

Als sich am Dienstagmorgen die Hinweise verdichten, dass der Angeklagte sich dem Prozess wohl nicht stellen wird, benachrichtigt der Staatsanwalt die Lüdenscheider Polizei. Der 24-Jährige soll zwangsweise vorgeführt werden. Die Beamten schwärmen aus. Kurze Zeit später kommt auch von der Kripo die Nachricht: Die Suche war erfolglos.



Offenbar zeichnet sich schon seit Tagen ab, dass der Angeklagte untertauchen könnte. Wie Gerichtssprecher Christian Potthast bestätigt, ist bereits seit dem 24. Januar ein Haftbefehl gegen den 24-Jährigen in der Welt.

Das Schwurgericht hat sich auf den 1. Februar, 9.30 Uhr, vertagt. Der Prozess findet in Saal 201 des Landgerichts Hagen statt.