„Dumm geschaut“: Jugendliche attackieren 29-Jährigen im Bus

Von: Leon Malte Cilsik

Drei Jugendliche haben in einem Bus auf einen 29-Jährigen eingeschlagen. Der Grund: Der Mann habe „dumm geschaut“.

Lüdenscheid (NRW) – Es klingt nach keinem fairen und einem vor allem grundlosen Kampf: Drei Jugendliche haben nach einem Streit in einem Bus des Schienenersatzverkehrs an der Knapper Straße einen 29-Jährigen attackiert. Das gab die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Die unbekannten Jugendlichen hatten den aus Lüdenscheid stammenden Mann demnach zuvor angepöbelt, weil er angeblich „dumm geschaut“ habe.

Jugendliche attackieren 29-Jährigen im Bus: Vorfall wurde gefilmt

Nach einem kurzen Wortgefecht schlugen und traten die Drei auf den Mann ein. Anschließend stiegen sie aus und rannten in unbekannte Richtung davon. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Polizei liegen nach eigenen Angaben Videos von dem Vorfall vor, welche von Zeugen des Geschehens aufgenommen wurden. Diese werden nun im Zuge der Ermittlungen ausgewertet.

