JHV: Gesundheitszentrum Hellersen

Lüdenscheid - Das Gesundheitszentrum Hellersen (GZH) – ein Verein für Gesundheitsförderung durch Bewegung, Sport und Ernährung in der Sportklinik Hellersen – hat mit Wiebke Schandelle eine neue erste Vorsitzende. Doch nicht nur Vorstandswahlen standen bei der Jahreshauptversammlung am Freitag auf dem Programm.

Stefan Krakor, Sporttherapeut sowie Schriftführer und hauptberuflich leitender Angestellter des Vereins, stellte die fünf Handlungsfelder vor – dazu gehören Reha-Sport, Präventionssport, Wissen und Forschen, Betriebliche Gesundheitsförderung sowie Beratung und Hilfe.

Im Bereich Reha-Sport biete man 43 Kurse pro Woche an, die von 450 Personen regelmäßig besucht würden. Das sei eine positive Bilanz – „und die Nachfrage nach mehr ist definitiv da“, sagte Krakor. Das führe dazu, dass man Interessenten teils mit bis zu drei Monaten Wartezeit vertrösten müsse.

Bei einem Ausbau des Angebots setzten gewissermaßen sowohl die räumliche als auch die personelle Situation Grenzen, man überlege aber, an Mittwochabenden ein weiteres Angebot zu schaffen.

"Vor dem Eingriff fit - schneller wieder auf den Beinen"

Beim Präventionssport wollen die Vereinsmitglieder ebenso über neue Konzepte nachdenken. Bereits im Jahr 2007 hatte man eine Orthopädieschule geplant, die Seminar- und Praxiseinheiten vereint, erinnerte Krakor. Der Praxisteil sollte teils in der Gymnastikhalle, teils an Geräten durchgeführt werden. Am Gerätetraining scheiterte die Umsetzung damals, da das Präventionsgesetz keine Förderung durch die Kassen vorsah. Eine Änderung des Paragraphs 20 ermögliche das Gerätetraining inzwischen doch – und bringe die Überlegung mit sich, eine Orthopädieschule künftig umzusetzen.

Prävention und Rehabilitation vor operativen Eingriffen sei generell ein ganz wichtiges Thema, war man sich bei der Jahreshauptversammlung einig. „Wer vor dem Eingriff fit ist, kommt auch danach viel schneller wieder auf die Beine“, betonte Krakor.

Ausrichtung des Vereins

Im Zusammenhang mit dem OP-Neubau und der Zukunft der Sportklinik werde sich der Verein Gedanken um seine Ausrichtung machen müssen – sich dabei aber auf seine Grundwerte besinnen: das Behandlungsspektrum mit Sport- und Reha-Angeboten erweitern, Patienten binden und das Image der Klinik verbessern. Wiebke Schandelle sagte: „Ich bin gespannt, was wir bewegen werden.“

Zum „Wir“ des GZH gehört sie seit Freitag als erste Vorsitzende. Dass die Geschäftsführerin der Klinik das Amt übernahm, lag nahe, da die GZH-Satzung vorsieht, dass der Posten mit einem Mitglied des Präsidiums der Sporthilfe NRW besetzt wird. Letzterem gehört ihr Vorgänger Wolfgang Rummeld nicht mehr an.

Zum stellvertretenden GZH-Vorsitzenden wurde Dr. Ernst Jakob wiedergewählt. Schatzmeister bleibt Alexander Verdonck, Schriftführer Stefan Krakor und Beisitzer Dr. Theo Steinacker. Für 2016 wurden Schatzmeister und ehemaliger Vorstand entlastet.