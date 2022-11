Gesundheitscampus und Wohnungen entstehen an der Wiesenstraße

Von: Monika Salzmann

Teilen

sll1011Neubau_Wiesenstr03.jpg © Cedric Nougrigat

„Es soll ein hochwertiges neues Quartier entstehen, das auch ausstrahlt.“ Mit dem Stand der Pläne zum Bau des Reha-Zentrums an der Wiesenstraße machte Michael Poschmann, Geschäftsführer der Wessel-Gruppe, Anwohner und Einrichtungsvertreter am Dienstag bei der Stadtteilkonferenz Kluse bekannt.

Lüdenscheid – In der Aula der Grundschule Lösenbach (ehemals Albert-Schweitzer-Schule) hieß Stefan Zorn vom Fachdienst Jugendamt – Kinder- und Jugendförderung als Ausrichter der gut besuchten Konferenz zum Austausch über die Pläne der Wessel-Gruppe sowie Informationen aus der Stadtverwaltung und dem Stadtteil willkommen. Ein Dankeschön ging an Jürgen Kotziers vom Fachdienst Schule und Sport für die Unterstützung bei der Organisation. Letztmalig nahm STL-Leiter Heino Lange, der sich demnächst in den Ruhestand verabschiedet, an der Stadtteilkonferenz teil.

Marc Meiners nutzte die Gelegenheit, sich als neuer Bezirkspolizist vorzustellen. Seit langem sei die Wessel-Gruppe auf der Suche nach einem Alternativgrundstück für die Fachklinik Spielwigge gewesen, ging Michael Poschmann auf die Hintergründe der Planungen eines Gesundheitscampus an der Wiesenstraße ein. Entstehen solle ein modernes Reha-Zentrum und eine Seniorenresidenz mit Pflegewohnungen.

Auf die Rothmann Immobilien, die darüber hinaus barrierefreie Wohnungen, eine Kita und ein medizinisches Versorgungszentrum im Quartier planen, wies er hin. Auf Nachfrage aus Reihen der Teilnehmer erklärte Poschmann, dass die Bauanträge der Wessel-Gruppe noch bis Ende des Jahres gestellt werden sollen. „Wir werden mit Beteiligung eines Generalunternehmers ausschreiben.“ Angesichts galoppierender Preise sei es zu risikoreich, einzelne Gewerke auszuschreiben.

Wie Pläne zeigten, wird die Seniorenresidenz aus drei Gebäuden mit Innenhöfen und solitären Seniorenwohnungen, das Rehazentrum aus vier miteinander verbundenen Gebäuden bestehen. Rund 70 Parkplätze in einer Unterflurgarage stellte Poschmann in Aussicht. Noch nicht ganz geklärt sei die Frage der Trägerschaft der Seniorenresidenz. Die Awo interessiere sich dafür.

Pflegefachschule geplant

In Planung sei überdies die Einrichtung einer Pflegefachschule mit 40 Ausbildungsplätzen. „Geplant ist, die Pflegeschüler auf dem Campus in Wohnungen unterzubringen.“ Angesichts der von Anwohnern kritisierten schwierigen Verkehrs- und Parksituation an der Kluse soll die Verkehrsordnung im Quartier in der nächsten Sitzung behandelt werden.

Die Akteure der Stadtteilkonferenz: Jürgen Kotziers (Schule und Sport) (von links), STL-Leiter Heino Lange, Fachbereichsleiter Matthias Reuver, Lisa Flender (Klima- und Umweltschutz, Grünflächenplanung), Timo Ziomkowski (Jugendamt), Frank Rufer (Ordnungsamt), Stefan Zorn (Jugendamt) und Michael Poschmann (Wessel-Gruppe). © Jakob Salzmann

Was es mit dem Quartierscheck, bei dem es um Energieeffizienzmaßnahmen gehen soll, auf sich hat, erläuterte Lisa Flender vom Fachdienst Klima- und Umweltschutz, Grünflächenplanung den Konferenzteilnehmern. Die Förderung, um ein Konzept zu erstellen, sei beantragt. Ein Büro, das die Stadt dabei begleitet, werde noch gesucht. Die Bürger einzubeziehen, versprach Lisa Flender.



Überlegungen, den Schulhof der Grundschule Lösenbach für bestimmte Zeitkorridore wieder zu öffnen, thematisierte Matthias Reuver, Leiter des Fachbereichs Jugend, Bildung und Sport. „Es sollen noch Spielgeräte kommen“, erläuterte er. Abends solle der Schulhof jedoch wieder geschlossen werden. Eine eindringliche Bitte nach mehr aufsuchender Jugendarbeit gaben Jutta und Peter Hellmann der Verwaltung mit auf den Weg.



Vom Auslaufen des Projekts „Kita- Einstieg“ und Umzug zum Laubaner Weg unterrichtete Timo Ziomkowski vom Fachdienst Jugendamt – Kindertageseinrichtungen die Zusammenkunft. Allerdings gebe es mit Elternbegleitung ein neues Projekt. Der offene Familientreff könne in Räumen der Awo fortgesetzt werden. Diesen beizubehalten, forderte Tadi Ortolf, Schulleiterin der Tinsberger Schule, die eine zu späte Information über das Auslaufen des Kita-Einstieg-Projekts beklagte.