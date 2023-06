Feuerwehr informiert

Es stinkt in Lüdenscheid, ein unangenehmer verbrannter Geruch liegt in der Luft. Die Feuerwehr hat Informationen über die Warn-App NINA veröffentlicht.

Lüdenscheid - Was ist passiert in Lüdenscheid? Am frühen Sonntagmorgen gab es eine Warnung über die offizielle App des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Es riecht unangenehm im Bereich Buckesfeld.

Gestank in Lüdenscheid: Wichtiger Hinweis der Feuerwehr - Nina-Warnung

Nach Informationen von come-on.de ist die Feuerwehr noch im Einsatz. Der Gestank kommt von einem Lkw mit Müll aus der Halle des STL. Das Fahrzeug fing gegen 3.18 Uhr Feuer. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Laut Feuerwehr Lüdenscheid besteht keine Gesundheitsgefahr.

Feuerwehr und Polizei bitten die Bevölkerung, die Notrufe für Notfälle freizuhalten und nicht wegen des Gestanks anzurufen.

