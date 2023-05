Gesprengte Rahmedetalbrücke: Schweißarbeit in Trümmern – Altenaer Straße früher frei?

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Es geht voran auf der Baustelle: Der Abtransport von Bauschutt und Fallbett gestaltet sich einfacher als erwartet. Die Heitkamp-Unternehmensgruppe, die von der Autobahn GmbH mit dem Aufräumen betraut wurde, kommt gut voran. © Hans Blossey

Die Aufräumarbeiten auf der Großbaustelle nach der Sprengung der Talbrücke Rahmede gehen flott voran. Eine frühere Öffnung der Altenaer Straße scheint nicht ausgeschlossen.

Lüdenscheid – Es war ein recht entspannter Vormittag für Dirk Stiepert am Dienstag, als der Petitionsausschuss des Bundestags Lüdenscheid besuchte. Natürlich musste die Autobahn GmbH und für sie also Stiepert selbst vor Ort sein, doch im Blickpunkt standen am Vormittag im Mercure-Hotel andere Dinge. Die Brücke liegt am Boden, die Ausschreibung für den Neubau läuft – viele Nachfragen haben sich damit erübrigt. Was Stiepert, leitender Ingenieur für den Neubau der Talbrücke Rahmede am Standort in Hagen, indes gute Laune machte, war auch ein Blick auf die große Baustelle, über der bis vor knapp zwei Wochen noch die Talbrücke Rahmede thronte.



„Es geht wirklich sehr gut voran. Besser als erwartet“, stellte Stiepert am Rande des Geschehens am Dienstag fest, „man weiß nie, wie sich die Dinge entwickeln. Es kann ja immer etwas passieren. Aber wenn es so weitergeht wie bisher, dann dürfte die Altenaer Straße schneller wieder freigegeben werden können als am 10. Juni.“



Stiepert bemerkte auch positiv, dass die Sperrung der Altenaer Straße tatsächlich nicht das riesige zusätzliche Verkehrschaos nach sich gezogen hat, das befürchtet worden war. Aber trotzdem würde sich auch die Autobahn GmbH freuen, wenn die Firma Heitkamp, die mit den Aufräumarbeiten nach der großen Sprengung betraut ist, weiter so vorankommen würde wie bisher. „Es ist schon unglaublich, wenn man sieht, wie leicht die Mitarbeiter von Heitkamp mit ihren Scherenwerkzeugen an den Baggern den Stahl brechen“, stellte Stiepert fest, „das sieht fast so aus, als ob ich zu Hause mit der Schere Papier schneide. Das ist beeindruckend.“



Gesprengte Rahmedetalbrücke: Schweißarbeit in Trümmern – Altenaer Straße früher frei?

Auch die Mitglieder des Petitionsausschusses waren beeindruckt. Für sie war es beinahe ein Dauerzustand an ihrem Besuchstag im Sauerland. Erst stellten sie beeindruckt fest, dass die Petition des Lüdenscheiders Klaus Fleczok am Ende nur einen Teil der riesigen Bandbreite an Problemem durch die Brückensperrung in den Fokus gerückt hatte. Dann schauten sie staunend der Lkw-Kolonne an der Lennestraße zu. Und schließlich brachten die Kleinbusse den Tross auch noch dahin, wo bis vor kurzem die Brücke stand. „Wir sind alle überrascht gewesen, wie weit der Abtransport des Bauschutts bereits fortgeschritten ist“, stellte der CDU-Bundestagsabgeordnete Florian Müller nach der Rückkehr ins Mercure-Hotel fest. Müller hatte die Sprengung am 7. Mai auch von der für die Politik vorgesehenen Wiese oberhalb der Kirche Oberrahmede angeschaut und später auch die gefallene Brücke auf dem Fallbett gesehen. Eine riesige Hürde zwischen Lüdenscheid und Altena, die schon bald keine Hürde mehr darstellen dürfte.



Auch im Lüdenscheider Rathaus schaut man natürlich sehr genau auf die Arbeiten der Firma Heitkamp und die Baustelle. Das aufgeschüttete Fallbett hat schließlich mit dem Dickenberg einen ganzen Stadtteil vom übrigen Stadtgebiet separiert. Je früher der Dickenberg wieder auf normalem Weg erreichbar sein wird, desto besser. Das weiß auch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer nur zu gut. „Gerade für die Bürgerinnen und Bürger vom Dickenberg hilft jeder Tag, an dem wir eher fertig werden und die Altenaer Straße wieder öffnen können“, sagt Stadtsprecherin Marit Schulte auf Anfrage und gibt ein Statement des Bürgermeisters wider. Die Botschaft: Auch Sebastian Wagemeyer hat die Fortschritte auf der Baustelle sehrwohl zur Kenntnis genommen – sehr erfreut.



Dass damit Hoffnungen auf eine schnellere Öffnung der Altenaer Straße verbunden sind, ist berechtigt. Dies allerdings bedeutet nicht, dass mit einer früheren Öffnung der Altenaer Straße auch eine frühere Umsetzung des Lkw-Durchfahrtsverbots möglich sein wird. Stadtsprecherin Marit Schulte sagt: „Für die Anordnung des Lkw-Durchfahrtsverbots ist für den 10. Juni alles geplant, und dabei wird es auch bleiben. Das ist nicht einfach so früher umzusetzen.“ Tatsächlich wäre dies wohl auch technisch nicht möglich, weil Straßen.NRW bei der Umsetzung der neuen Verkehrsregelung im Bereich der Abfahrt Lüdenscheid nicht das Heitkamp-Tempo von der Großbaustelle an den Tag legt. Straßen.NRW muss hier noch drei Ampelanlagen umrüsten auf LED und neu justieren. Dazu kommt, dass fürs Durchfahrtsverbot noch eine umfassende Beschilderung umgesetzt werden muss. Auch das geht nicht mit einem Fingerschnippen.



So bleibt es für den Moment zwar erfreulich, dass es auf der Baustelle schneller vorangeht als erwartet. Aber im Gesamtprozess ist das eben nur ein Teilstück. Das Lkw-Durchfahrtsverbot wird davon nicht profitieren. Und der Neubau der Brücke? Nach Informationen unserer Zeitung sollen die drei verbliebenen Baukonzerne im Vergabeverfahren bis spätestens Ende Mai ihre Pläne vorstellen, wie und wie schnell sie die Talbrücke neu bauen wollen. Anschließend werden die Gebote bewertet und der Auftrag zum Neubau erteilt. Mögliche Rügen und Widersprüche unterlegener Bieter sind im Zeitplan zumindest teilweise eingepreist, sodass noch in diesem Jahr mit dem Neubau begonnen werden könnte. Dem Vernehmen nach halten die Baufirmen eine Bauzeit von zwei Jahren bis zur Wiederfreigabe des ersten Bauabschnitts – und damit der A45 – für möglich.