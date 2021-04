Gesperrtes Parkhaus in der Innenstadt: Technischer Defekt am Tor

+ © Cedric Nougrigat Das ohnehin gesperrte Parkhaus des Kulturhauses weist einen technischen Defekt am Tor auf. © Cedric Nougrigat

Der nächste Blutspendetermin in Lüdenscheid findet am Freitag, 9. April, von 9 bis 19.30 Uhr im Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Straße 9, statt. Doch der DRK und die Spender können nicht wie gewohnt in der Tiefgarage des Kulturhauses parken.