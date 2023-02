Gesetzesänderung fürs Lkw-Durchfahrtverbot? Kein klares Ja, kein klares Nein

Von: Thomas Machatzke

Weniger Lkw auf der Lennestraße: Das bleibt das erklärte Ziel, ob mit oder ohne Gesetzesänderung für ein Lkw-Durchfahrtverbot. © Thomas Machatzke

Die Politiker, das Lkw-Durchfahrtverbot und die Möglichkeit einer Gesetzesänderung: Johannes Vogel und Nezahat Baradari sind nicht dagegen, aber noch schöner fänden sie es, wenn es auf anderem Wege klappen könnte...

Lüdenscheid – Die Region leidet, allen voran die Anwohner an der Bedarfsumleitung der A45-Sperrung. Eine gute Medizin für den Patienten wäre ein Lkw-Durchfahrtverbot – am besten im gesamten märkischen Südkreis. Um ein solches wird in der Region seit mehr als einem Jahr gekämpft. Viele sind weiterhin der Meinung, dass eine Gesetzesänderung der Königsweg wäre, um den Lkw-Transitverkehr weiträumig umleiten zu dürfen. Das Bundesministerium denkt aber nicht daran, eine Gesetzesänderung auf den Weg zu bringen.



„Chefsache kann nicht bedeuten, sich hinter rechtlichen Regelungen zu verstecken. Das Ministerium hat alle Möglichkeiten, dem Bundestag entsprechende Änderungen vorzuschlagen, damit der Region geholfen wird“, hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Florian Müller zuletzt festgestellt, und weiter: „Ich kenne niemanden im Bundestag, der sich dem verschließt. Warum zögert Wissing dann noch?“



Nachfrage bei Müllers Bundestagskollegen aus dem Wahlkreis. Johannes Vogel hat sich in den bisherigen Diskussionen rund um die Talbrücke Rahmede im Vergleich zu seinen Kollegen am rarsten gemacht. Von ihm hört man eher in größeren Abständen Einlassungen zur Brücke. Nun hat Vogel in der Bundespolitik gewichtige Aufgaben, zudem gehört er der Partei an, die den Verkehrsminister stellt, der FDP. Befürwortet auch er eine Gesetzesänderung, damit ein Durchfahrtverbot rechtssicher möglich ist? Diese Frage beantwortet Vogel nicht mit einem klaren Ja, und auch nicht mit einem Nein.



„Die Region leidet schwer unter der Sperrung der Rahmede-Talbrücke und jede Maßnahme, die am besten hilft, müssen wir ergreifen. Ein Durchfahrtsverbot macht natürlich nur Sinn, wenn dies rechtssicher ist und das Problem nicht faktisch nur verlagert wird – wir brauchen eine weiträumige Umfahrung für die Lkw, bei denen dies möglich ist“, erklärt der FDP-Politiker. „Jetzt hat der Bürgerbeauftragte und Lüdenscheider Bürgermeister Sebastian Wagemeyer nach Prüfung der Rechtslage deutlich gemacht, dass der einfachste und schnellste Weg hierfür die Feststellung der sogenannten Gefahrenlage durch den Märkischen Kreis ist. Daher sollte dies umgehend in die Wege geleitet werden.“



Die Verantwortung also wird erst einmal weggeschoben – vom Bundesministerium hin zum Märkischen Kreis. Vogel ergänzt allerdings: „Sollte der Märkische Kreis valide Argumente anführen, dass dem etwas entgegensteht oder es wirklich gesetzlichen Anpassungsbedarf gibt, werde ich mich dafür einsetzen. Zum Thema bin ich natürlich auch mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Gespräch. Wenn wir aber keine Gesetzesänderung brauchen, müssen wir darauf auch nicht warten, sondern können und müssen handeln. Klar ist generell natürlich, dass nur der schnellstmögliche Ersatzneubau der Rahmede-Talbrücke am Ende eine wirklich ausreichende Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger und die Region insgesamt bringen wird. Darauf muss daher weiter unser aller Energie liegen.“



Ebenfalls in der Regierung in Berlin sitzt die SPD. Nezahat Baradari vertritt die Region für die SPD in Berlin. Auch sie antwortet auf die Frage nicht mit einem klaren Ja oder Nein. „Bereits heute besteht die Möglichkeit, auf Basis des §45 der Straßenverkehrsordnung ein Durchfahrtsverbot und eine weiträumige Umleitung für den überregionalen Schwerlastverkehr umzusetzen. Darüber hinaus begrüße ich jede weitere Maßnahme, die zur Entlastung der Region beiträgt“, erklärt die Attendornerin.



Nur eines ist klar: Alle streben die Lösung einer weiträumigen Umleitung an

Der einzige Ausweg sei zur Zeit die weiträumige Umleitung des überregionalen Schwerlastverkehrs aus der Region, damit es endlich zu einer Entlastung komme, führt Baradari weiter aus. „Bereits jetzt gibt es Schäden an zahlreichen Straßen und (Brücken-)Bauwerken in unserer Region, teils Sperrungen für Fahrzeuge oberhalb von 3,5 Tonnen wie in Altena, es droht somit ein Dominoeffekt. Insgesamt muss der Schwerlastverkehr daher über die A1, A3 und A4 umgeleitet werden.“



Baradari wünscht sich für eine entsprechende Entlastung in der Region entsprechende Durchfahrtverbote, die nicht nur auf die Bedarfsumleitung in Lüdenscheid begrenzt sind, sondern auch Schalksmühle und Meinerzhagen einbeziehen und damit eine entlastende Wirkung für die ganze Region bedeuten. „Hier ist daher auch der Märkische Kreis gefragt, denn die Stadt Lüdenscheid kann als Straßenverkehrsbehörde zwar für das Stadtgebiet Lüdenscheid Durchfahrtverbote erlassen, eine funktionierende Lösung unter Einbeziehung von Schalksmühle und Meinerzhagen wiederum wäre aber nur durch die für beide Kommunen zuständige Straßenverkehrsbehörde Märkischer Kreis machbar. Ich hoffe, dass bald eine funktionale und pragmatische Lösung gefunden wird. Die gemeinsame parteiübergreifende Initiative der Bürgermeister aus der Region zeigt bereits auf, wie es gelingen könnte.“



Kurzum: Vogel und Baradari, deren Parteien im Bund mitregieren, verschließen sich – wie auch von Müller behauptet – einer Gesetzesänderung nicht. Noch lieber hätten sie aber eine schnelle Lösung über den Märkischen Kreis. Da stellen die Christdemokraten den Landrat.