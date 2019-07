Geschäftssterben in der Oberstadt: Nahversorger gibt auf

Lüdenscheid – Ein weiterer Nahversorger in der Oberstadt schließt.

Der Kiosk an der Loher Straße 1 ist ab sofort geschlossen. Damit bricht nach der Schließung des Netto-Marktes an der Wilhelmstraße ein weiterer Nahversorger, der auch eine Postfiliale war, in der Oberstadt weg. Einen Nachfolger gibt es bislang nicht.

Seit Freitagnachmittag ist die Filiale zu. Lediglich ein Zettel hängt an der Tür: „Ab Freitagnachmittag geschlossen“. Zu den genaueren Hintergründen ist unserer Zeitung nichts bekannt.

Post: "Wir sind damit etwas überrollt worden"

Neben dem Verkauf von Tabak, Lotto, Getränken und Zeitschriften-Waren war der Kiosk auch eine Filiale der Deutschen Post. Wie Alexander Böhm von der Pressestelle erklärte, sei der Post die Schließung zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht bekannt gewesen.

„Wir haben zwar vom Inhaber davon erfahren, dass die Filiale schließen wird, ein Zeitpunkt war uns aber nicht bekannt. Wir wussten nicht, dass es so schnell geht.“ Eine ordentliche Kündigung habe es nicht gegeben. „Wir sind damit etwas überrollt worden“, sagte Böhm. Deshalb sei nun keine Ersatzfiliale in Aussicht, für die die Post aber sorgt, wenn eine wegfällt, erklärte er. „Wir werden uns schon am Montag auf die Suche nach einem neuen potenziellen Partner machen“, wann einer gefunden sein wird, könne er aber nicht sagen.

Pakete könnten sich noch in der Filiale befinden

Postkunden aus der Oberstadt müssen nun wohl die Hauptfiliale am Rathausplatz besuchen oder anderweitig ausweichen. Unklar sei auch, ob sich noch Pakete in der Filiale befinden, sagte Böhm. „Uns ist bislang nichts bekannt, wir werden das nun schnellstmöglich klären und in dem Fall versuchen, die Pakete woanders hinzubringen.“

Genutzt werde dann der nächstgelegene Ort, betroffene Kunden sollen möglichst benachrichtigt werden, allerdings sei das so kurzfristig sehr schwierig. „Falls Pakete dort lagern, könnte es auf jeden Fall zu Verzögerungen kommen.“ Böhm rät, sich in dem Fall bei der Kundenhotline der Deutschen Post zu melden, „auf diese Weise kann in der Regel geklärt werden, wo sich ein Paket befindet“