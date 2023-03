Gesamtschule in Lüdenscheid: Verwaltung erklärt Verzögerungen

Von: Thomas Machatzke

Ein Palettenstapel mit hoher Brandlast, keineswegs eingehaust: Ein Bild aus dem Dezember 2022. © Weiland

Die Arbeiten an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule sollen im April abgeschlossen werden. CDU-Ratsherr Christoph Weiland sieht Probleme bei der Lagerung der Baumaterialien.

Lüdenscheid – Wenn alles gut läuft, werden die Bauarbeiten an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule am Wehberg im April abgeschlossen. Dies geht aus der Beantwortung einer Anfrage des CDU-Ratsherren Christoph Weiland durch die Verwaltung hervor.

Eigentlich hatten die Arbeiten bis Ende des Jahres 2021 abgeschlossen werden sollen. Doch die Schule am Wehberg ist ein Musterbeispiel dafür, was alles passieren kann, wenn gebaut wird. Recht früh wechselte der mit dem Bauvorhaben beauftragte Ingenieur die Arbeitsstelle, so hatte die ZGW Mühe, diesen Verlust zu kompensieren. Danach ging eine maßgeblich am Bau beteiligte Firma in die Insolvenz, sodass ein Ersatz gefunden werden musste. Schließlich kam es zu Enpässen bei der Verfügbarkeit der benötigten Materialien – und als diese dann verfügbar waren, waren mitunter die ausführenden Unternehmen anderweitig im Einsatz und damit nicht verfügbar.

Sei’s drum: Aktuell laufen nur noch Restarbeiten, so an der Sockelverkleidung des Innenhofes der Westfassade. Hier hofft man für den März auf die nötigen Materialien. Restarbeiten an der Verblechung des Innenhofs und am Geländer der Außentreppe kommen dazu. „Sollten die zugesagten Liefertermine eingehalten werden, wäre eine Fertigstellung der Arbeiten im April möglich“, kündigt die Stadt an.

CDU-Ratsherr Weiland äußert Sicherheitsbedenken

Im zweiten Teil der Anfrage Weilands hatte dieser nach der Überwachung der Baumaßnahmen auf mögliche Gefahren gefragt. Auch deshalb, weil ihm Mängel aufgefallen waren, so im Sommer 2022 scharfkantige Paletten auf dem Schulhof, ein ungesicherter, offener Starkstrom-Kasten im Regen, eine Treppe ohne Absperrungen und seit Dezember über Wochen ein hoher Palettenstapel mit hoher Brandlast. Die Verwaltung verweist darauf, dass es für die Maßnahme einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzbeauftragten und wöchentliche (in der Hochphase tägliche) Begehungen gegeben habe. Von Beginn an sei umfänglich Vorsorge getroffen worden. Die Verwaltung spricht von einer Einhausung der Materialien durch einen Bauzaun.

Weiland verfügt indes über Bilder, die die Materialien offen und ohne Umhausung zeigen. Dies, so Weiland, sei zwischenzeitlich über Wochen so gewesen. Er hat mithin Zweifel an der Richtigkeit der Aussagen der Verwaltung und sagt: „Investitionen in Bildungseinrichtungen sollten zukünftig neben der termingerechten Umsetzung vor allem die Sicherheit der Kinder zu jedem Zeitpunkt gewährleisten.“