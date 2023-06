Gesamtschule: Abschied von einem farbenfrohen Jahrgang

Von: Monika Salzmann

Die Kulturhaustreppe war fast zu klein für ein Gruppenbild: 149 Zehntklässler der Adolf-Reichwein-Gesamtschule feierten am Dienstag ihren Abschluss. © Salzmann

149 Zehntklässler der Adolf-Reichwein-Gesamtschule schafften den Schulabschluss und erhielten dafür ihre Zeugnisse bei einer feierlichen Zeremonie im Kulturhaus.

Lüdenscheid – „Ihr passt supergut in unsere Schulkultur hinein!“ Einem bunten, farbenfrohen Jahrgang als Spiegel einer multikulturellen Gesellschaft galten am Dienstag bei der Verabschiedung der Zehntklässler der Adolf-Reichwein-Gesamtschule anerkennende Worte von Schulleiter Sven Arriens. „Ihr steht nun endlich an der Schwelle zum Erwachsensein“, führte er im voll besetzten Kulturhaus in seiner Rede an die 149 Zehntklässler und ihre Angehörigen aus. Nach drei Jahren Pandemie sei es gut, wieder hier zu sein.

Der Weg zum Abschluss sei von Corona, Social Distancing, Masken, Impfungen und dergleichen mehr geprägt gewesen, blickte er zurück. Auch die drängenden Probleme der Zeit – den Ukrainekrieg und den Klimawandel mit seinen Folgen und Herausforderungen – kehrte er nicht unter den Tisch. „Viele werden eine Ausbildung beginnen“, stellte er erfreut fest. „Handwerk hat goldenen Boden.“

Persönliche Worte fand Beate Reich-Geck, Abteilungsleiterin für die Jahrgänge 8 bis 10, für die festlich gekleideten Zehntklässler. Die Jahrgangsbesten – Philina Tsiligiris (Note 1,25), Marcel Pres (1,33) und Dimitra Zitaki (1,41) – zeichnete sie gesondert aus. Lobend ging sie in ihrer Ansprache auf den kürzlichen Besuch von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst an der Schule und dabei geführte Interviews ein. „Ihr habt das richtig gut gemacht“, sagte sie. „Ihr habt euch super verkauft.“

Die Klassenlehrer mussten bei einem Quiz ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen. © Jakob Salzmann

Anerkennende Worte der Abteilungsleiterin gingen insbesondere an jene Schüler, die noch nicht lange an der Gesamtschule sind und trotzdem ihren Abschluss geschafft haben und Schüler mit Unterstützungsbedarf, die Regelschüler geworden sind und am Dienstag ein Regelschulzeugnis erhielten.

Die Jahrgangsbesten zeichnete Abteilungsleiterin Beate Reich-Geck aus: Philina Tsiligiris (links) Marcel Pres und Dimitra Zitaki. © Jakob Salzmann

Wie der Schulleiter lobte sie die hohe Anzahl an Schülern, die eine Ausbildung beginnen werden. „Ich bin eine Befürworterin der Ausbildung“, bekannte sie. Es gebe vielfältige Wege, um das Ziel zu erreichen. „Wir durften wunderbare Menschen begleiten“, lobte Beate Reich-Geck. Die Schüler hätten das Leben bunter und abwechslungsreicher gemacht.

Schulleiter Sven Arriens thematisierte die Coronazeit und drängende Probleme der Zeit – den Ukrainekrieg und den Klimawandel – an. © Jakob Salzmann

Von den 149 Schülern – darunter zwölf mit einer Eins vor dem Komma – haben 36 einen Mittleren Schulabschluss mit Qualifikation und 33 einen Mittleren Schulabschluss erreicht. Darüber hinaus haben 61 den Erweiterten Ersten Schulabschluss und neun den Ersten Schulabschluss geschafft. „Alle gehen mit einem Abschluss nach Hause. Wichtig ist, dass ihr Spaß an dem habt, was ihr macht, und den Beruf zur Berufung macht.“

Ein Dankeschön an die Lehrer rückten Mia Heinemann und Yasmina Hallal in den Mittelpunkt der Schülerrede. Aufgelockert wurde die Feier durch virtuose Schlagzeugsoli von Maximilian Leuchter, ein unterhaltsames Video der Zehntklässler und ein Lehrer-Quiz, bei dem die Klassenlehrer ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen mussten. Durch das Programm führten Marcel Pres und Marvin Tschammer. Den Klassenlehrern der sechs Klassen blieb es vorbehalten, den Schülern klassenweise ihre Zeugnisse zu überreichen.