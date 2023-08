Landesparteitag in Münster

+ © David Young/dpa Am Wochenende fand in Münster der Landesparteitag der SPD statt. © David Young/dpa

Bei den Wahlen zum Landesvorstand der SPD haben am Wochenende in Münster auch zwei Lüdenscheider eine Rolle gespielt.

Lüdenscheid/Münster – Der Landesverband der SPD in Nordrhein-Westfalen hat am Samstag in Münster beim Ordentlichen Landesparteitag einen neuen Landesvorstand gewählt. Die 450 Delegierten wählten dabei auch einen Lüdenscheider und eine ehemalige Lüdenscheiderin in den Vorstand.



Gordan Dudas, Landtagsabgeordneter aus der Bergstadt erhielt bei der Wahl zum Beisitzer im Landesvorstand mit 251 Stimmen ein ordentliches Ergebnis und gehört damit weiterhin dem Landesvorstand an. Dudas ist seit 2018 Mitglied des Landesvorstandes.

Der Landesvorstand wird in NRW künftig von einer Doppelspitze und von einem Quintett bei den Stellvertretern geführt. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde unter anderem Sanae Abdi gewählt. Die 1986 in Marokko geborene Abdi wuchs in Lüdenscheid auf, machte an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule ihr Abitur, war dort Schulkollegin des heutigen SPD-Stadtverbandsvorsitzenden Fabian Ferber.

Gesamtschülerin vom Wehberg neue stellvertretende Landesvorsitzende der SPD

Nach dem Abitur in Lüdenscheid studierte Abdi in Marburg, Bonn und Köln Rechtswissenschaften und lebt bis heute in Köln, errang dort zuletzt auch ein Direktmandat für den Bundestag. Bei der Wahl am Samstag erhielt Abdi mit 86,11 Prozent Zustimmung das zweitbeste Wahlergebnis, sogar besser als bei Bundesministerin Svenja Schulze.

Fabian Ferber hatte am Samstag in Münster die Ehre, seine Schulkollegin in dieses wichtige Amt zu wählen. Ferber gehörte neben Anja Ihme, Ronny Sachse, Eva Kitz, Fabiola Ferber, Leandra Moeser, Philipp Kallweit, Gordan Dudas und Bettina Lugk zu den Delegierten der Region.



Strompreis: Fabian Ferber bezieht klar Stellung

In einem Redebeitrag bezog Ferber beim Parteitag klar Stellung zum Industriestrompreis: „In einem Wortbeitrag habe ich auch aus den Erfahrungen in unserer Region klargestellt, dass wir endlich eine Entscheidung für den Industriestrompreis brauchen. Unser Konzept gegen den Klimawandel ist eben aktive Industriepolitik“, erklärte Ferber im Nachgang in den sozialen Medien, „dafür brauchen wir Investitionen und Rahmenbedingungen, die uns den Weg zur CO2-neutralen Produktion ebnen. Dazu gehören wettbewerbsfähige Strompreise. Insbesondere in Südwestfalen darf der Motor für eine sozial-ökologische Transformation nicht stottern. In der Partei sind wir uns zum Thema Industriestrompreis einig. Es wird Zeit, dass Olaf Scholz sich dieser Forderung als Kanzler anschließt.“