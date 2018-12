Dahlmann-Saal ist nicht ganz dicht

Lüdenscheid - Wegen Reparaturen auf dem Dach des Saals der Gaststätte Dahlmann haben Gerüstbauer der Veranstaltungs- und Partyfläche zeitweise ein neues Gesicht verpasst.

Damit die Dachdecker bei ihrer Arbeit nicht Gefahr laufen, einzubrechen und zehn Meter tief auf den Saalboden zu stürzen, musste die Baustelle im Inneren des Gebäudes abgesichert werden. Das teilen Gastwirtin Nanni Lange und ihr Veranstalter Jürgen Wigginghaus mit.

Um das wichtige Saisongeschäft mit Weihnachtsfeiern und Konzerten zum Jahresende nicht zu gefährden, haben die beiden die Flucht nach vorne angetreten. Wigginghaus: „Wir mussten aus der Situation einfach das Beste machen.“ Also besorgten sie Werbeflächen vom Hauseigentümer, der Warsteiner Brauerei, und beauftragten einen Lichttechniker mit der Illumination des Saals.

Das Ergebnis kommt nach den Worten der Wirtsleute bei den Gästen „hervorragend“ an. Nanni Lange: „Wir haben schon öfter gehört, das könnte doch alles ruhig so bleiben.“ Zunächst sind folgende Partys „eingerüstet“: Die Weihnachtsdisco am Freitag ab 21.30 Uhr, das Konzert der Tribute-Band Mayqueen am Samstag ab 21 Uhr und der Auftritt von Ohne Yoko am 2. Weihnachtsfeiertag.