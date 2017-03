Geschichte vom bösen Erpresser nützt nichts

Lüdenscheid - Er ist ein Serienbetrüger, einschlägig vorbestraft und hafterprobt. Viel mehr hat der 30-Jährige in seinem Leben noch nicht zuwege gebracht. Gerade mal eine abgebrochene Lehre, eine kleine Tochter und ansonsten Hartz IV. Und der Lüdenscheider setzt auf Ganovenehre.

„Wenn was war, habe ich es immer zugegeben. Aber diesmal war ich es nicht.“ Diesmal soll alles anders werden. Diesmal soll ihn Strafverteidiger Dominik Petereit rauspauken. Doch der Rechtsanwalt erlebt in diesem Verfahren nicht gerade seine Sternstunde.

Das hat er seinem Mandanten zu verdanken. Der scheint resistent gegen juristischen Rat zu sein. Die Staatsanwaltschaft legt eine Anklage vor, die 18 Vorwürfe enthält – alle wegen gewerbsmäßigen Betruges. Das Erweiterte Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Jürgen Leichter macht gleich zu Beginn klar, dass die Ausflüchte des Angeklagten „sehr schwer nachzuvollziehen“ sind.

Im Dezember 2015, kurz vor Weihnachten, bestellen 17 Kunden aus ganz Deutschland im Internet unter der Adresse www.frankfurt.elektronik-gmbh.com Playstation4-Spielkonsolen für jeweils 267,75 Euro. Ein Internet-Beobachter namens „Webwatcher“ hat die Seite als „Fake-Shop“ klassifiziert. Ein Geschäftsmann landet zudem auf der Seite und ordert für seine Frau einen Thermomix für 993,75 Euro.

Alle leisten Vorkasse, keiner kriegt Ware. Das Geld – insgesamt 5545,50 Euro – landet auf einem Konto der Sparkasse Leverkusen. Kontoinhaber ist der Angeklagte. Die Beweislast ist tonnenschwer.

Doch der 30-Jährige hält sich selbst für ein Opfer. Seine Geschichte geht so: Er, unter laufender Bewährung, chronisch depressiv und offenbar tablettensüchtig, besorgt sich im „Darknet“ – ein Mekka illegaler Geschäfte im Internet – verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel. Dafür nimmt er Kontakt zu den Verkäufern auf.

Plötzlich meldet sich ein Unbekannter in einem Chatroom und verlangt ein Treffen. „Ich hatte Angst, also bin ich hingegangen.“ An der Parkstraße in Brügge wartet ein Mann mit Hakennase in einem Auto mit Bochumer Kennzeichen auf ihn und öffnet seine Jacke. „Darin steckte eine Schusswaffe.“ Der Mann zwingt ihn, mehrfach täglich auf sein Leverkusener Konto zu schauen und sagt: „Pass darauf auf, es geht alles an mich!“ Zum Richter sagt der 30-Jährige: „Und als ich die Eingänge auf dem Konto gesehen habe, habe ich fast einen Herzinfarkt gekriegt.“ Das Geld geht als „Bitcoins“, eine Internet-Währung, an den Erpresser. Und mit der www.frankfurt.elektronik-gmbh.com hat er nichts zu tun. Hier endet die Geschichte.

Die geht dem Gericht jedoch „deutlich zu weit“, wie Richter Leichter sagt. Der Staatsanwalt hält die Version auch für „sehr phantasievoll“, glaubt aber kein Wort davon und fordert zweieinhalb Jahre. Das Gericht sieht es genau so und verhängt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren – „eine Bewährung kommt nicht in Betracht“.