Gerhard Nübold ist neuer König der Brügger Schützen

Lüdenscheid - Der neue Schützenkönig der Brügger Schützen heißt Gerhard Nübold. Mit dem 373. Schuss insgesamt holte der Nachfolger von Dirk Petroschka den Vogel am Freitag beim Königsschießen im Schützenheim an der Lösenbacher Landstraße von der Stange.

Um 22.42 landete der Werkzeugmacher den entscheidenden Treffer. Zuvor waren Dirk Petroschka (Krone), Ina Seuster (Apfel), Jasmin Fuchs (Zepter), Britta Fuchs (linker Flügel) und Otto Merz (rechter Flügel) als Insignienschützen erfolgreich. Zu seiner Königin wählte Gerhard Nübold (58), der im Verein als Kassierer und 2. Schießwart tätig ist, Ina Seuster.

Feierlich eingesetzt wird der neue Regent der Brügger Schützen am heutigen Samstag beim Schützenball in der Brügger Vereinshalle. Zuvor lassen die Schützen Anwohner und Schaulustige beim Festumzug durch den Stadtteil an ihren Feierlichkeiten teilhaben.

Einen neuen Jungschützenkönig ermittelt der Verein Ende September beim Kreiskönigsschießen in der Brügger Vereinshalle.