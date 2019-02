Geplantes Aus für Sporthilfe NRW mit Sitz in Lüdenscheid: Sie atmet noch

Lüdenscheid - Totgesagte leben länger: Eigentlich sollte die Sporthilfe NRW mit Sitz in Lüdenscheid abgewickelt werden. Über sie sind fünf Millionen Hobbysportler in NRW versichert. Beide Standbeine sollten entfallen, doch der Träger der Sportklinik steht immer noch.

Ursprünglich wollte der Landesportbund NRW in seiner Sitzung am vergangenen Wochenende den Weg für die Umwandlung des Vereins Sporthilfe NRW in eine gemeinnützige GmbH freimachen.

Mit einer Satzungsänderung sollte die Pflichtmitgliedschaft der Sportbünde und -verbände in der Sporthilfe gestrichen werden – und damit auch aus der Verantwortung für die Sportklinik Hellersen. Doch nach dem Auftauchen einer Aktennotiz von 1968 flog die Entscheidung von der Tagesordnung. Der organisierte Sport wird die Klinik vorerst nicht los.

Wie berichtet, drohen der Sporthilfe hohe Forderungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (KVW) für den Fall, dass die Sportbünde – wie geplant – aus der Sporthilfe austreten. Über die Zusatzversorgung der KVW wird die betriebliche Altersvorsorge der mehr als 300 Mitarbeiter der Sportklinik abgewickelt. Festgelegt worden war die bis heute gültige Sonderregelung 1968.

Die entsprechende Notiz tauchte aber erst nach der Grundsatzbeschluss des Landessportbundes im November auf. „Wir halten an unserem Plan fest. Denn keiner hat mehr Interesse daran, die Sportklinik in wirtschaftliche Strukturen zu überführen, als die vier Präsidiumsmitglieder der Sporthilfe“, sagte Dr. Christoph Niessen, Vorstand des Landessportbundes und einer der vier. Man versuche einen Weg zu finden, wie man „doch noch die Kuh vom Eis bekommt“.

Im Kern geht es bei den nun anstehenden Verhandlungen mit den KVW um die Besicherung der Altersvorsorge durch die anvisierte Sportklinik Hellersen gGmbH, zum Beispiel über Bürgschaften. Niessen hofft auf eine rasche Einigung.

Die Verzögerung betrifft im Übrigen auch den zweiten Vereinszweck der Sporthilfe – die Versicherung der Vereinssportler. Über die Sportversicherung der Arag sind fünf Millionen Sportler in NRW unfallversichert.

Ursprünglich war geplant, dass der Landessportbund zum 1. Januar 2019 die lukrative Sportlerversicherung von der Sporthilfe übernimmt. Auch diese Änderung wurde nun zunächst zurückgestellt.