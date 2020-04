Weltkonzern stellt Folienproduktion in Lüdenscheid endgültig ein

Kündigungen und Sozialplan für 73 Mitarbeiter

+ © Popovici Bei der Schließung seines Lüdenscheider Werkes hat Novelis den nächsten Schritt vollzogen: Am vergangenen Freitag wurde die Arbeit an weiteren Anlagen für die Folienproduktion eingestellt. 73 Mitarbeiter verlieren dadurch ihren Job. © Popovici

Lüdenscheid – Novelis hat bei der Schließung seines Lüdenscheider Werkes den nächsten Schritt vollzogen: Nachdem das Unternehmen Mitte Februar seine Kaltwalzanlage am Standort Wiesenstraße stillgelegt hatte, wurde am vergangenen Freitag nun die Arbeit an weiteren Anlagen für die Folienproduktion eingestellt. Das teilte das Unternehmen mit.