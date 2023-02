Geplante Ampelanlage in Brügge: Anwohner und Autofahrer warten bis heute

Von: Leon Malte Cilsik

Die Einmündung der Lösenbacher Landstraße auf die Volmestraße in Brügge entwickelte sich nach der A45-Sperrung schnell zum Nadelöhr mit langen Rückstaus. © Cornelius Popovici

Eine Ampelanlage soll die Verkehrssituation in Brügge verbessern. Nach einem mehrmonatigen Planungsprozess mit wechselnden Zuständigkeiten kann nun die Ausschreibung erfolgen.

Lüdenscheid – Schon seit Mitte August ist klar: Eine Ampelanlage soll langen Rückstaus an der Einmündung der Lösenbacher Landstraße auf die Volmestraße in Brügge ein Ende setzen. Dass Autofahrer und Anwohner bis heute auf die Umsetzung warten, liegt unter anderem an wechselnden Zuständigkeiten zwischen Stadt und Straßen.NRW.

Der Hintergrund: Nach städtischen Angaben passieren seit der Brückensperrung täglich rund 2000 Fahrzeuge mehr und das Vier- bis Fünffache an Schwerlastverkehr die besagte Einmündung im Volmetal. Und diese Daten stammen noch von vor den Gradientenabsenkungen.

Schon Mitte August wurde daher eine Ampelanlage zum Thema im Bau- und Verkehrsausschuss. Rund einen Monat später teilte die Stadt mit, dass Straßen.NRW die „nötigen Verkehrsdaten und topografischer Aufnahmen gesammelt“ habe und man damit die Planung in der ersten Oktoberhälfte in Auftrag geben könne (wir berichteten).

Das sei inzwischen abgeschlossen, der Ball liege nun wieder bei Straßen.NRW. Deren Sprecher Andreas Berg bestätigt: „Die Lichtsignalplanung haben wir vergangene Woche von der Stadt erhalten. Damit können wir jetzt die Umsetzung ausschreiben.“ Im Laufe der nächsten Tage sollen weitere Informationen zum anvisierten Zeitfenster folgen.